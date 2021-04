La ministra Vizzotti afirmó que "no habrá ASPO"

"Los expertos dicen que las segundas olas son más importantes que la primeras y hubo sistemas de salud en el mundo que han sido desbordados. A nosotros nos toca con un sistema más robusto, con el equipo mejor preparado y con un personal más cansado, aunque el 90% tiene la primera dosis y el 60% la segunda" de la vacuna, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti en un programa de Telefé. Y, añadió que "no habrá un ASPO como el año pasado ahora tenemos la vacuna".

La funcionaria destacó que con el sistema de vacunación en marcha "vamos a tener protegida a la población de riesgo" e insistió con la necesidad de tomar conciencia de la responsabilidad individual en los cuidados higiénicos al advertir que "no necesitar medidas extra, va a depender de como nos vaya en estas tres semanas".

Vizzotti destacó que en esta segunda ola se han tomado "medidas los más específicas posibles para atrasar los contagios" y afectando al mínimo posible la economía

"El mundo esperaba más dosis de vacunas" pero "el paso de la teoría a la práctica fue más dificultoso de lo que se esperaba", dijo Vizzotti y añadió que hubo "dificultades en la producción, no es un problema de Argentina, sino del mundo".

Tras afirmar que a medida que llegan las vacunas, "se aplican bien y rápido", detalló que "tenemos la expectativa de poder recibir varios millones durante abril, hay 2 millones de Sinopharm que tienen que llegar, 900 mil de Astrazeneca y tenemos que seguir recibiendo de Rusia, y contamos con el mecanismo Covax donde tenemos unos 9 millones de dosis" programadas.

Consideró que en este momento de la pandemia "la fuente de infección ahora son algunas situaciones sociales" y remarcó que con las nuevas medidas de restricción de circulación nocturna "se busca minimizar los riesgos".

Para Vizzotti "es imposible no tener una mirada subjetiva y no enojarse con que no llegan tantas vacunas como nos gustaría, el presidente (Alberto Fernández) mismo se enoja por eso y nos pide que lleguen más vacunas" pero insistió con que el problema del faltante es mundial.

"Hay una pandemia, están aumentando los casos y se está muriendo la gente", remarcó Vizzotti y afirmó que ante ello "tanto el Presidente como cada ministro estamos trabajando para minimizar el impacto de la pandemia, hablamos con cada ministro de las 24 jurisdicciones" del país.