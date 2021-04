Quedan 3 camas de Terapia Intensiva libres en los hospitales Baxada y San Martín

Los hospitales San Martín y Baxada de Paraná tienen prácticamente todas las camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas. El incremento de internaciones en ese sector se dio durante el fin de semana, revelaron las autoridades.

"El fin de semana superamos el 70% de la ocupación de unidades críticas en Paraná", afirmó el Jefe de Terapia Intensiva de la Baxada, Dr. Lucas Ketcher. En ese sentido detalló que en ese hospital hay 14 de 16 camas de Terapia ocupadas por coronavirus. Asimismo aclaró que se dejan dos camas libres para emergencia o por necesidad de una cirugía de urgencia o politrauma.

Por otra parte, el profesional señaló que esta segunda ola tiene como característica que los que se contagian ya no son adultos mayores, sino personas jóvenes y adultos jóvenes, de entre 30 y 50 años y sin tanta comorbilidad como el año pasado. "Estamos frente a un nuevo evento pandémico de otro tipo, incluso más severo que el año pasado , dado que no está respetando el grupo etario, ahora son más jovenes", remarcó Ketcher a El Once.

En ese sentido indicó que "lo que llama la atención es el ascenso tan rápido de casos en menos de una semana".

Hospital San Martín

Por su parte, el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, informó que la demanda es alta y va en crecimiento.

En la posta respiratoria se atienden unas 150 personas diariamente, de los cuales se hisopa el 60% y de ese total se está teniendo una positividad del 50%, cuando hace dos semanas eran del 13%. Así lo señaló al programa Aire de Todos de Costa Paraná.

Las camas UTI general está completa de pacientes no Covid. Mientras que hay una sala de 4 camas de terapia Covid llenas. Mientras que en la Guardia, de las 6 camas de terapia Covid adaptadas, hay 5 ocupadas. Por lo que sólo queda una cama de Covid disponible, precisaron.