El Centro Comercial advierte que "la gente está muy distendida respecto de los protocolos"

La actividad comercial es uno de los ejes de la dinámica que presenta diariamente esta ciudad, lo que motivó un encuentro entre las autoridades del Ejecutivo Municipal y la comisión del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumos y Servicios de Crespo. La temática que los convocó es la necesidad de acordar pautas para afrontar esta segunda ola de contagios que atraviesa todo el país.

Tras la reunión, desde la institución que nuclea a los comerciantes crespenses, Claudia Plem contó a FM Estación Plus Crespo: "Coincidimos en volver a reforzar el cumplimiento de todos los protocolos que veníamos teniendo en los comercios, porque el virus está presente y cada vez más fuerte. El municipio nos ha pedido colaboración desde nuestro rol y también hemos sugeridos controles como para que la población haga caso al uso de barbijo, la utilización de alcohol en gel, respetar el distanciamiento entre clientes y la cantidad de consumidores que pueden permanecer o ingresar de acuerdo a lo asignado para cada local".

"Hemos notado que la gente está muy distendida respecto de los protocolos", afirmó la integrante del Centro Comercial y agregó: "A veces algunos se niegan a usar barbijos o a aguardar fuera del local, que nos lleva a indicarles la exigencia y es una postura que no nos agrada a los comerciantes, pero es necesario hacer hincapié en ello, porque han surgido más casos en todo el país y la idea es que en la ciudad, entre todos podamos ayudarnos. Estamos pidiendo también que la gente compre en los lugares más cercanos, como para que no se amontonen".

Plem sostuvo que "acordamos que los horarios van a seguir normales, porque abrir de corrido en Crespo no funciona. Nos dijeron que vamos a poder trabajar como normalmente lo hacemos, por eso queremos que todos respeten las normas, como para seguir funcionando con tranquilidad".

La comerciante se expresó preocupada por el comportamiento de la demanda, sobre lo cual comentó: "Se ha notado una disminución del movimiento en el centro de Crespo. En mi caso, estoy en el rubro tienda y estamos en pleno cambio de temporada, que nos encuentra desanimados, porque hay poco movimiento y la gente no compra, no tiene dinero para invertir. Para que esto no se complique aún más, tenemos que respetar el lineamiento que proviene de Nación y Provincia, no se puede actuar por fuera de eso. Sabemos que hay gente que tiene miedo, hay gente que no cree todavía y no le da importancia y otros que extreman sus cuidados, pero más allá de la postura personal, es momento de también cuidar al otro", aseguró.