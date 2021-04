Habrá Asamblea para la renovación total de Cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Estacion Plus Crespo

La pandemia dejó en pausa un cúmulo de Asambleas, correspondientes a diferentes instituciones. Por estos días, están materializando las mismas y lo propio estará sucediendo con la comisión Cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. Su presidente, Silvio Heinz, precisó a FM Estación Plus Crespo: “El lunes 26 de abril, a partir de las 19:30, tendremos nuestra Asamblea 2020. Nos permiten hacerla al aire libre, por lo que será en el patio del Hospital. Está estipulado una hora de espera, por si apareciera alguna comisión nueva, y de no ocurrir, se verá cómo la actual gestión rearma la continuidad con algunos nuevos integrantes, a quienes se ha invitado también. Nadie nos ha dicho si habrá una nueva, por lo que hemos estado tratando de sumar gente, como para que si nos toca seguir, contar con incorporaciones”.

En toda etapa que culmina o traspaso, resulta de interés la situación financiera, sobre la cual el presidente sostuvo: “Se está pagando un plan de cuotas a 10 años, obligación que se tiene con la AFIP. Las finanzas están bien. No sobra, pero cierran los números. Siempre se trabaja con el contador como para hacer la mejor administración posible”.

“Tenemos 4 espacios disponibles como para ser cubiertos”, afirmó Heinz al hacer alusión a la incorporación de más abuelos al Hogar. Asimismo, acotó: “Quienes lo deseen, se pueden comunicar con nosotros. Sólo recordamos que Salud Pública nos pone como requisito que el abuelo tiene que ingresar caminando, no podemos tomar abuelos postrados o en silla de ruedas. Hoy la cuota mensual está en $28.000 y probablemente en junio haya algún aumento, porque se incrementan los pagos de gas y luz, ya que demanda consumos importantes. Hasta ahora siempre la actualización de cuota es semestral”.

La solidaridad de la comunidad siempre ha sido un pilar para la continuidad y el desarrollo de la función que presta cooperadora. El 2021 trae expectativas en ese sentido: “En la noche del miércoles, Fabián Reisenawer nos habló de que con Crespobike Cicloturismo están interesados en hacer la Gran Campaña del Pañal, en septiembre de este año. Nos ofreció también colocar urnas en los comercios como para ir reuniendo fondos mientras tanto, aceptamos ese pedido de permiso y la propuesta será una idea a presentarle a la nueva Cooperadora, pero entiendo que no habría inconvenientes, porque es una necesidad. Lamentablemente el año pasado la Escuela Nº 70 San José no pudo desarrollar su proyecto instituciones de dejar las alcancías en los negocios, este año parece que también es poco probable poder llegar a hacerlo y era una ayuda importante. Porque le pasábamos nuestra lista de las cosas que necesitábamos y ellos compraban los materiales y nos hacían la entrega. De modo que la ayuda que se pueda organizar, siempre es bienvenida”, aseguró Heinz.

En alusión a la realidad sanitaria del Hogar San Francisco de Asís, quien dirige la comisión dio cuenta que “gracias a Dios hasta ahora no se ha enfermado nadie más en el Hogar y quisiéramos no volver a pasar por contagios. Dio mucha pena el año pasado lo que hubo que atravesar. Por eso seguidos estrictos con los protocolos, con visitas de familiares en forma programada, de a uno, por no más de 40 minutos y respetando todos los protocolos”, detalló.

Finalmente y como proyecto pendiente, Heinz indicó: “Tenemos la esperanza de tener una entrada por avenida Pesante, que fue un compromiso del municipio con la Provincia cuando se habló de una nueva ambulancia, que después llegó. Estoy en continuo contacto con Juan Diego Elsesser, pero hasta ahora no se ha podido realizar. Ojalá se concrete pronto”.