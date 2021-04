Clubes de Crespo solicitarán a la provincia la extensión de horarios para prácticas deportivas

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

La reunión contó con la presencia de representantes de los 4 clubes locales; Silvana Avero por Sarmiento, Roberto Friss por Unión, German Giménez por Ferro y Beltrán Cepeda por ADYC, mas Aníbal Lanz, Hernán Jacob y Juan Diego Elsesser por el municipio.

Según pudo saber FM Estación Plus Crespo los dirigentes fueron recibidos por el Sub Comisario Esteban Gómez, quien les informó que por precisas instrucciones de sus superiores debe dar cumplimiento al decreto provincial Nº 808. El funcionario policial destacó que él no tiene facultades de ampliar los horarios, solamente facultades de restringir aún más las medidas dispuestas en caso de ser necesario.

Los dirigentes expresaron sus argumentos y necesidades de tener los clubes abiertos por la noche para dar cabida a las distintas prácticas deportivas y coincidieron con los representantes del municipio en elevar una nota al Ministerio de Gobierno de la Provincia, con la firma de los clubes y además con el aval municipal, para que se revea la medida teniendo en cuenta que la situación sanitaria en los pequeños poblados difiere de lo que ocurre en ciudades de mayor cantidad de habitantes.

De acuerdo a lo que establece el último decreto provincial la práctica deportiva debe ser restringida a la hora 20.