Consecutivas noches de retenciones de motovehículos

Los controles implementados por la policía de Crespo se mantienen activos, sin diferenciación de días ni horarios. Jueves y viernes han sido jornadas en la que se retuvieron 5 unidades.

Al respecto, el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Esteban Gómez, informó a FM Estación Plus Crespo: "A última hora del jueves se trasladó hasta el depósito municipal una moto Corven 150 c.c., cuyo conductor carecía de la Licencia Única de Conducir, tarjeta verde y seguro obligatorio. Lo propio ocurrió con una moto Zanella RX 150 c.c., la cual no poseía espejos retrovisores colocados y presentaba un caño de escape antirreglamentario, además de no contar con póliza de seguro. Una tercera unidad retenida fue una Honda Wave, cuyo conductor no pudo acreditar la documentación del motovehículo, no contaba con carnet de conducir ni seguro".

Por otra parte, el subjefe hizo saber que "en la víspera, fue retenida una moto Gilera Trip, que se desplazaba sin la chapa-patente colocada, además de su conductor carecer de licencia de conducir y documentación del medio de movilidad, como así también seguro".

"Igual proceder se adoptó sobre una moto Gilera, que circulaba sin dominio colocado, ni espejos retrovisores, al tiempo que su conductor no portaba licencia ni tarjeta verde", sostuvo Gómez.

Como reflejo de la presencia operativa en diferentes barrios, se puede mencionar que las retenciones se sucedieron en Ramírez y Dorrego; Stronatti y Pringles; y las restantes en arterias céntricas.