Dario Schneider: "Cerrar las escuelas no resolvería la situación sanitaria de emergencia"

Estacion Plus Crespo

28 casos positivos y 193 contactos estrechos registró el sistema educativo de Crespo durante el mes de abril. En ocasión de presentarse la estadística a la comunidad, el intendente Dario Schneider analizó: "Desde este informe queda muy en claro que la educación en sí no contagia y que el hecho de cerrar las escuelas no resolvería la situación sanitaria de emergencia y de mayores contagios, que hoy tenemos. Relevar estos datos es importante para la toma de decisiones y para fortalecer posiciones, como así también reclamos que a uno le toca llevar adelante. Son datos que respaldan pedir por la presencialidad en las escuelas. Hay que sostener esto por nuestros niños y jóvenes, porque acá está el juego del presente y de futuras generaciones de crespenses, que se han visto perjudicados en el 2020 y esperemos que este año podamos mejorar esta situación. La presencialidad es fundamental para no acrecentar la brecha de desigualdad y de aprendizaje que tenemos hoy por hoy".

En cuanto a la perspectiva del sistema estadístico presentado, Schneider sostuvo: "La idea es poder seguir realizándolo y hacer un monitoreo de la situación específica en el sector educativo. Esto tiene que ver con ir acompañando la toma de decisiones, ir ajustando protocolos que se puedan hacer y acompañar al sector educativo en la presencialidad, pero con datos científicos y concretos".

El mandatario local instó a que las medidas que se dicten sean aún más focalizadas y en tal sentido, manifestó: "Siempre decimos que cuando se dictan Decretos de Nación, bajan las medidas a Provincia y se baja a las localidades. Lo que nosotros pedimos, es que se tome en cuenta la realidad de cada ciudad. No es lo mismo lo que pasa en CABA o Gran Buenso Aires o cualquier otra ciudad de gran cantidad de habitantes, que lo que ocurre en Crespo o en el sector rural -si vamos a nuestra microregión-. En lo que hace a medidas sobre el ciclo escolar, es importante que sepamos cómo es específicamente la incidencia de la enfermedad en los establecimientos educativos", afirmó.