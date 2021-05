“No binarie”, el primer entrerriano que tramitó su partida de nacimiento sin género

Paris Francis Caraballo, tiene 23 años y es la primer persona con partida de nacimiento sin género en Concepción del Uruguay.

Paris, brindó detalles a la comunidad sobre los trámites que debió hacer para establecerse como la primer persona con una partida de nacimiento sin género, pero ¿qué quiere decir?, que no es ni mujer, ni varón, sino no binarie.

Dijo a LT 11 "Ayer me dieron la noticia de que luego de 6 meses de iniciado el trámite, se rectificó mi partida de nacimiento y hoy soy la primer persona con documentación sin género de la ciudad", comienza Paris que a fin de año se recibe de Licenciade en Enfermería de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Paris, contó que "arranqué mi vida y me identifiqué como un chico, un chico gay, y luego estudiando y acercándome a otras personas que les pasaban cosas similares, pude darme cuenta que en realidad, me identifico como una persona sin género".

En una sociedad donde se encasilla y se obliga a una persona a aceptar su género en base a su genitalidad, relató que también "me costó mucho porque la sociedad nos estereotipa, nos limita, en dos géneros y la verdad nunca me sentí muy comode en ninguno de los dos, me alegra mucho poder transmitirlo, ser la primer persona que pueda lograrlo, es un precedente histórico para la ciudad", y agregó "hace referencia a mi identidad de género, es un gran avance, es muy difícil asumirse diverse y después decir que no me identificaba ni como varón ni como mujer, fue aun más difícil".

Los trámites

Como todo trámite, debe atravesar burocracia, y la burocracia trae aparejada la falta de formación de los y las funcionarias, pero pese a eso, Paris pudo lograr tener su documentación, lo cual significa nada más y nada menos, que el aval del Estado.

"Cuando fui la primera vez al Registro Civil, hace un año, me dijeron que era imposible, que no lo iba a lograr por mi cuenta, que no se iba a poder dar. Hace 7 meses fui de nuevo por mi cuenta, con la ley de identidad de género en mano y conociendo todos mis derechos, y otra vez me dijeron que otra persona ya había ido, y que le habían dicho que era imposible", recuerda Paris.

Pero no bajó los brazos, siguió insistiendo y hoy puede decir que "gracias a mi entorno y mi formación pude llegar a lograrlo, tuve la suerte de cruzarme con el Área de Diversidad Sexual del Municipio, que me acompañaron y me ayudaron a redactar las cartas para poder presentarlas y solicitar el cambio de la documentación binaria, no fue muy largo, estoy sorprendide".

"Es muy triste que nuestros funcionarios nos nieguen nuestra identidad. Pero estoy acá para acompañar a quienes quieran iniciar ese camino hacia lograr tener su propia documentación sin género, que es parte de lo que se viene de la nueva sociedad, las no limitaciones del género", sentenció.

Paris dice con orgullo "soy le primere de la ciudad, le segunde de la provincia". y añade que "hay muchas personas que han luchado por esto antes, hay muchas personas que nos sentimos así, que nos duele y nos limita en el ejercicio de poder crear nuestra identidad y nuestra persona, hay toda una lucha detrás de esto, con personas muy buenas y dispuestas a ayudarnos conseguirlo".

Cómo eligió el nombre

Luego de horas de charlas y reflexión con su entorno familiar y sus amistades, Francis eligió su nombre junto a su abuela, a quien hizo parte desde el primer comienzo, como cuando sus padres eligieron su nombre al nacer.

"Elegí mi nuevo nombre con mi abuela, que está muy presente, y con unos mates de por medio elegimos Paris, porque no tiene género y Francis porque hace alusión a mi nombre anterior, y puedan seguir diciéndome Fran", relata.

"Recién se comienza este camino, hoy es mi primer día con la documentación, pero en mi entorno familiar y amigues, tengo mucha contención y acompañamiento".

Ahora resta cambiar los papeles y que le identifiquen con su nueva identidad "tengo que cambiar todos mis papeles, ir a la Universidad y pedir que me cambien en los registros, también cambiar mi título secundario, y otros cursos que he hecho".

Finalmente, Paris reflexiona "la sensación que tengo es que la sociedad ha cambiado y ha avanzado muchísimo, hoy se respeta bastante la elección de la identidad de las personas".

