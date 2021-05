Entre Ríos: hay un aumento exponencial de casos y baja la edad promedio

En la provincia circulan las cepas denominadas Manaos, la británica y también la andina, que es una mutación sudamericana, que tienen mayor transmisibilidad y rapidez en la aparición de síntomas.

“Tengo 34 años de especialidad trabajando en Entre Ríos y es la primera vez que veo este tipo de patología, tan agresiva. Que antes respetaba edades y ahora no lo hace”. El que habla es el doctor Guillermo Grieve, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.

En diálogo con l Diario, el profesional trazó un panorama preocupante en relación a la situación epidemiológica del Covid en Entre Ríos. Hay una saturación del sistema de salud de la provincia, en cuanto a la ocupación de camas, pero también se advierte una notable baja en la edad de los pacientes que son afectados por la enfermedad como así también una mayor agresividad de las nuevas cepas de virus circulante.

Las perspectivas son que esta misma situación se extenderá durante el invierno y por eso, Grieve recomendó extremar las medidas de prevención y expresó su preocupación, sobre todo, en las reuniones de jóvenes.

Exponencial

—¿Cuál es la situación del Covid en Paraná y la provincia?

—Ha habido un aumento exponencial de casos en las últimas dos semanas. Ayer, en ocho horas hubo 180 pacientes positivos, cuando normalmente había 50. Eso se vio en toda la semana anterior. Eso repercute en los casos moderados que entran a la guardia y también en los casos críticos.

Se sabe que el 20% van a ser casos severos y críticos y van a pasar a terapia. El índice de ocupación fue aumentando. En la provincia hay un índice de ocupación del 80% y en Paraná estamos en el 90%. Pasó del 35% de Covid al 60%. Todo mayo va a seguir igual, hay que esperar dos semanas para que se amesete un poco la curva y después baje, lógicamente si hacemos las cosas bien.

—¿Cuál es el promedio de ocupación de camas para pacientes de Covid?

—En los pacientes que hacen alto flujo el promedio es entre cuatro y cinco días. Es más o menos 4 días y medio. Son los pacientes que evolucionan rápido y con mejor pronóstico. Lógicamente, algunos entran en asistencia. Los pacientes que entran a respirador, el término está entre 14 y 21 días. Más o menos, son 16 a 17 días, como término promedio. Lógicamente, hemos tenido pacientes de 20 días y otros dos meses.

Pero, más o menos, es tres veces o cuatro más cuando entran en respirador y estamos en el 40% de mortalidad. Por eso procuramos el diagnóstico precoz, que la gente consulte con los síntomas. El paciente que tiene saturación de oxígeno, inmediatamente hay que estandarizarlo y determinar si va a ir a una terapia común o asistencia mecánica. Eso es fundamental dentro del esquema nuevo que tenemos de tratamiento. Además del esquema de plasma de convalecientes y dexametasona, que es todo lo que tenemos.

—¿Cuál es la edad promedio de los pacientes?

—Bajó sustancialmente. Nosotros tuvimos una media en el período anterior, que corresponde desde marzo a diciembre del año pasado, que nos dio 74 años. Y una media actual que corresponde a enero a fines de abril que nos dio 54 años. Eso es más o menos la media de edad en Entre Ríos.

Hicimos una encuesta en las últimas semanas con la Sociedad de Terapistas de Entre Ríos y bajó aún más y la edad promedio está en 51. En este momento, tengo cuatro pacientes en alto flujo y cinco pacientes en respirador, de una sala de 16 pacientes, la media ha bajado a 50 años. Tenemos pacientes de alto flujo, en este momento, de 35, 40, 45 y 50 años.

—¿Qué cepas circulan?

—Tenemos un 20% de la cepa Manaos circulante y la cepa británica, un 5%. La cepa andina, que es la otra nueva cepa que ha aparecido y es una mutación sudamericana, está entre el 10%. Esto denota que tiene mayor transmisibilidad y mayor rapidez en la aparición de síntomas.

Teníamos para la aparición de síntomas de 8 a 12 días y ahora estamos entre 5 y 8 días. Es decir, la media es de 6 días y medio. O sea, hay mayor transmisibilidad, más rápidamente invade el pulmón y es más agresiva.

Los pacientes son más jóvenes y más invasivo. Hemos visto que en pacientes más jóvenes produce neumonía bilateral grave, cosa que antes no teníamos. Teníamos neumonía bilateral grave generalmente en pacientes de 75 u 80 años. Era raro, no imposible, pero raro ver esos casos en pacientes jóvenes, de 35 a 50 años como tenemos ahora.

—Ante esta situación, ¿se debería restringir más la circulación de personas?

—Yo tengo una idea un poco distinta. Creo que hay que insistir mucho con las reuniones de los jóvenes. Creo que eso ha sido un factor determinante. De cada chico que está más de 15 minutos con el virus en la nariz o en la boca, cada una de esas 10 personas que están reunidas lo van a transmitir en 15 minutos a 10 personas más.

Eso habla del crecimiento exponencial de los casos. A eso es a lo que le temo. Hay que insistir en decirles a los chicos que no lo hagan, que no se reúnan. Hay que tener los cuidados cuando uno está en la calle, cuando está trabajando, en mantener las medidas de higiene, el alcohol en gel, usar barbijo o tapabocas. En el transporte también. Mantener la distancia y la ventilación adecuada. Pero, creo que hay que insistir mucho con los jóvenes.

Los fines de semana yo veo chicos reunidos tomando mate en el parque, en grupos, cuando sabemos que esas cosas no se pueden hacer. Podemos salir al parque a caminar, pero no podemos tener reuniones circulares, con más de cinco o seis personas. No lo vamos a poder hacer ni en mayo o en junio o julio.

Después sí se va a amesetar y seguramente vayan a bajar los casos. Con una adecuada vacunación seguramente vaya normalizándose. Insisto, me preocupan mucho más las reuniones que el tema familiar, o el de la persona que va a trabajar y hace bien las cosas. Hay que insistirle a las personas que en lo posible no vaya a trabajar en transporte público, que lo haga en bicicleta o en moto, usando bien el casco. Si va en auto con amigos, todos con barbijo y las ventanillas abiertas.

No hay que tener un solo descuido. Hay que evitar que el virus se transmita. Porque sabemos que si hay transmisión, el 80% lo va a pasar relativamente bien pero el 20% la va a pasar el mal y, por supuesto, un porcentaje importante va a tener una neumonía grave y puede fallecer. Esto es serio.

Se superaron las 300.000 dosis de vacunas aplicadas

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de la provincia, Marcos Bachetti precisó que se desarrolla a buen ritmo el Plan Rector de Vacunación en la provincia; indicó que se superaron las 300.000 dosis aplicadas y se alcanzó casi el 50 por ciento de la población objetivo a vacunar.

Bachetti explicó que en el marco del avance del Plan Rector de Vacunación «en la jornada de hoy en la provincia estamos superando las 300.000 dosis aplicadas y registradas. «Es un número importante, el avance viene a buen ritmo en relación a las dosis que están ingresando», destacó.

En relación a los grupos poblacionales y población objetivo, «estamos pisando el 50 por ciento de la población objetivo que en un primer momento se tomó como población estimada a vacunar», precisó.

La provincia distribuyó otros nueve respiradores

En 2020 se entregaron 67 respiradores a diferentes establecimientos sanitarios del sector público y privado para ampliar la capacidad de respuesta ante la pandemia por Covid-19. Durante estas semanas fueron cedidas otras nueve unidades. Por lo que el total de respiradores entregados en Entre Ríos asciende a 76.