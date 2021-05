Un ave autóctona apareció en un Sanatorio de Paraná y fue rescatada por brigadistas

Estacion Plus Crespo

En horas de la noche de este viernes 21 de mayo, luego de las copiosas precipitaciones, médicos, enfermeros y administrativos de una reconocida clínica de la capital provincial, divisaron un ave desconocida, que se movía e intentaba ocultar entre las plantas de un pequeño jardín interno.

El Jefe de la Brigada Abigeato Paraná, Crio. Leandro Peralta, comentó: “Refirieron que no podía volar y se encontraba muy desorientada. Las personas allí presentes estaban en su trabajo y no tenían forma de capturarlo para darle un buen destino. Le tomaron placas fotográficas y videos, con la intención de encontrar alguien que pudiera reconocerlo, capturarlo y llevarlo hasta su hábitat natural, no dando con persona alguna que se dedique a ello".

"La difusión se volvió masiva entre el personal de salud, optando por dar intervención a Comisaría Segunda, por razones de jurisdicción", relató el funcionario.

Se dio intervención a Brigada Prevención Delitos Rurales Paraná, quienes arribaron, capturaron y pusieron a resguardo el ave de la fauna autóctona, siendo una "Gallareta Chica" -Nombre Científico Fulica Leucoptera-.

"Fue trasladada a la Reserva Provincial de Usos Múltiples Ley N° 8.967, Parque General San Martin, ubicado en Ruta Nacional N° 12 - Km 23 1/2, en cercanías a La Picada, para luego de una evaluación minuciosa de su estado general, ser reinsertada a su hábitat natural", precisó Peralta y a modo de reflexión agregó: "Es importante tomar conciencia sobre la importancia de la conservación de la flora y la fauna, aprendiendo a coexistir con todas las especies que habitan nuestro mundo".