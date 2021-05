Insólito: un peluquero rosarino trabajó a través de su persiana

Un peluquero rosarino compartió en su cuenta comercial una insólita foto atentiendo "take away" a sus clientes y la imagen se hizo viral. Los seguidores no tardaron en comentar que se trata de Emilio, un conocido coiffeur del barrio.

"Ahora atendemos como dice Alberto. Atendemos take away", escribió. Sucedió en Córdoba y Callao, donde Emilio tiene su peluquería desde hace muchos años.

En la foto vitalizada se lo ve a Emilio cortándole al pelo a una mujer detrás de las rejas, en una puesta en escena del nuevo confinamiento que decretó el Presidente Alberto Fernández.

Según los usuarios, la imagen fue publicada el pasado viernes y éste sábado la peluquería estaba cerrada.

Fuente: Rosario3