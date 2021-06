Vacunarán sin turno, a "todos" los mayores de 60 años que esperan 1ª dosis

Estacion Plus Crespo

La coordinación del Plan rector de Vacunación contra el Covid-19 pone especial énfasis en la convocatoria que les permita "terminar con la inmunización de la primera dosis, en la franja de personas mayores de 60 años, para así poder seguir avanzando con el resto de la población", confirmaron a FM Estación Plus Crespo.

Las vacunas destinadas a este grupo poblacional en particular, se aplicará tanto a quienes han tramitado su turno y han sido convocados, como así también a quienes presenten dicha edad y no tengan turno asignado o el personal de salud no se haya podido comunicar con ellos.

Es una jornada especialmente planificada, para este miércoles 16 de junio, de 8:00 a 10:00, en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural.

"Incluye a todos los nacidos hasta diciembre de 1961, es decir, están alcanzadas todas las personas que a la fecha tienen 59 años y que en el transcurso de este 2021 estarán cumpliendo sus 60 años", especificaron.

Para acreditar la condición, sólo hay que presentar DNI.

A modo de reseña, desde el equipo vacunatorio resaltaron: "Este miércoles se vacunará a todos los mayores de 60 años que no hayan recibido hasta el momento su 1ª dosis de vacuna contra el Covid".

Viernes: pacientes con patología por edades

En forma telefónica, están siendo convocados quienes serán vacunados el viernes 18 de junio, cuando se inmunice a pacientes con patologías de riesgo. Deber presentar certificado médico -sin excepción-, para acreditar esa condición. Se avanzará por edad, de mayor a menor, conforme los interesados que se han inscripto a la espera de la primera dosis.