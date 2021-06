Murió el periodista rosarino Evaristo Monti

El periodista rosarino Evaristo Monti falleció este domingo, a los 95 años. Su familia confirmó a La Capital que el deceso se produjo durante la madrugada, mientras dormía. La esposa de Monti había fallecido en abril.

Evaristo Monti, el periodista radial de mayor influencia en Rosario, comenzó a trascender en el ámbito como periodista deportivo. Le apasionaba hablar de boxeo pero al poco tiempo de arrancar en ese deporte fue ganando espacio como comentarista de fútbol en los partidos de Central y Newell's. Un programa deportivo del mediodía, llamado Los 10 puntos, por LT8, que reunía a varias figuras, a principio de los años 70 se hizo muy popular.

Como periodista político, antes de su gran creación que fue el programa “La Tarde” por Lt8 también a partir de los 70, había trabajado junto a Bernardo Neustadt en la vieja LT2 que estaba en calle Corrientes y Santa Fe.

En esa época formó sociedad comercial y profesional con otro conductor renombrado que tuvo Rosario, Raúl Granados, y ambos formaron Gramo Publicidad (Granados-Monti), la agencia con la cual la dupla comenzó a abrirse paso de manera fuerte en las emisoras locales. De esa unión entre ambos surgieron los recordados “Ingredientes para el aperitivo”, una tira de comentario de unos cinco minutos leída por Granados a las 12 del mediodía, antes del informativo, y escrita por Evaristo.

Luego la sociedad (y la amistad) se rompió y Monti fundo su propia agencia Despacito Publicidad con la cual armó y produjo sus programas. Así surgió “La Tarde”, un programa de cuatro horas por LT8 (de 16 a 20) con el cual se consagró y llegó a captar el 65 por ciento de la audiencia en una época en que no había televisión en horario vespertino y solo tres canales en Rosario (el 3, el 5 y ATC que no llegaba a tener repetidora). Tampoco existía la Frecuencia Modulada.

Se podía decir que reinaba “en el éter”, como se usaba decir en la época.

"La tarde" se inició en LT8 cuando la emisora era estatal, en los 70, y al país lo gobernaba una junta militar. Monti sembró polémica por oponerse a las grandes obras en los estadios para el Mundial (sin enfrentarse con los militares, claro está, cuya relación cuidaba) pero además porque tenía enemistad con Cesar Luis Menotti, el técnico de la Selección con el cual argentina se terminó consagrando campeón en el 78. Se dice que Roberto Fontanarrosa y otros intelectuales dejaron de saludar a Monti para siempre a partir de sus críticas al "Flaco", un rosarino.

También tuvo peleas recordadas con el Gato Andrada (arquero) y con la gran estrella de River Plate, el Beto Alonso, que una vez llegó a increparlo al aire desde el vestuario al término de un partido. Monti se metía en ciertas intimidades de los jugadores y decía cuando habían salido a "los boliches" por las noches.

Lo cierto es que en la radio (y a través de “La Tarde”) introdujo ciertas novedades para la emisión radial. Por ejemplo, Monti prácticamente no pasaba música en la radio. Un atropello. Lo hacía muy poco y al pedido de "écheme un disco, Stali" (Stali era el operador). Por lo general un tango. Otra novedad fue hablar de noticias policiales (en radio eso no había empezado ni aquí ni en Buenos Aires) para lo cual se valió de un ex agente con ganas de hacer armas en el periodismo como fue Manuel Valdéz.

Y por último su innovación, los silencios, las pausas, que llegaban a durar medio minuto y que desconcertaban al oyente y lo llevaban a preguntarse qué estará pensando para decir o (incluso en una exageración para graficar lo que eran) si no se había cortado la transmisión o había empezado a fallar la radio...

Lo cierto es que "La Tarde", con sus comentarios y entrevistas, reunía a varios columnistas de renombre en Buenos Aires (la mayoría eran periodistas con firma en Clarín, como Van Der Koy, Kirchbaum, Sartori, Cardozo, Garasino, Mainhard, o José María Suárez, destacado en la AFA, además de Jorge Boinvaser).

El 1 de abril de 1982, a través de Luis Garasino (periodista entonces de Clarín para temas militares) el programa de Monti anticipó el desembarco en Malvinas el día siguiente.

En el estudio Monti lo tuvo como mano derecha a Eduardo Conforti, y luego se sumaron Alberto Gonzalo, Luis Emilio Bigote Acosta, María Herminia Grande y Alberto Furfari. Sus movileros recordados fueron Luis Botallo, Susana Tealdi y Daniel Leñini. Sus productores, Carlos Vilarrodona, Jorge Turina (hoy Telefé) y Carlos Cardozo (hoy concejal).

Tanto en los 70 cuando LT8 era estatal como luego en que fue privatizada (a partir de 1982, cuyos nuevos titulares sostuvieron al aire los programas de Monti) Evaristo era criticado por supuestamente beneficiar con sus comentarios a quienes lo auspiciaban comercialmente o criticar a quienes no lo hacían. También por sus posiciones políticas de derecha (en realidad era afiliado desarrollista, del MID) o por sus vínculos con el poder militar.

En 1982, LT8 había pasado a las manos privadas de una sociedad integrada por cuatro apellidos (Benoliel-Valiente-Reuteman-Ferioli) y Monti siguió allí. Fue lo más alto de su carrera, mediciones nacionales le daban 68% de audiencia en Rosario y zona. Monti era escuchado en el sur de Santa Fe, este de Córdoba y norte de Buenos Aires. Y por disposición del Comfer (el organismo estatal para radio y televisión presidido por Pedro Sánchez durante el gobierno de Raúl Alfonsín) los locutores de Monti (pertenecientes a LT8, claro) debían cronometrar la tanda publicitaria para que no se exceda de los 9 minutos por hora legislados en la época.

Monti y la nueva sociedad privada de LT8 se consagraban económicamente.

Pero un recelo, ligado a la política, se fue incubando en las partes.

En 1988, con la también recientemente privatizada emisora Cerealista LT3, Evaristo se pasa a ésta y firma contrato con el nuevo dueño, Tomás Gluck.

Fue una nueva etapa de un Monti volcado más a la política con una aspiración o interés personal. Le hizo perder cuotas de audiencia paulatina. También su parcialidad y fuertes críticas a Horacio Usandizaga, que había sido intendente hasta 1989 y se encaminaba en su carrera para gobernador, y también hacia quien lo sucedió, Héctor Cavallero.

Tras apoyar a Menem en su carrera electoral de 1989 y luego a Reutemann en su pelea por la Gobernación frente a Usandizaga en 1991, Monti decidió hacer su salto a la política en 1993 y se postuló para concejal por el Partido Justicialista. Fue electo. Luego fue convencional constituyente de la Reforma de 1994 con una discutida actuación en la convención. Ya lo era como concejal.

Disgustados, ese mismo año los hermanos Gluck, al frente de LT3, deciden romper contrato con él. Monti deja la radio abierta de Rosario pasando en 1995 a tener un programa en Radio Victoria de Entre Ríos, que tenía una planta de transmisión en Rosario.

Volvió por un corto período luego a LT8 por el año 2000 pero ya ni él ni el lenguaje radial eran los mismos.

Monti siempre consideró que el mejor intendente que tuvo Rosario fue el frondicista Luis Cándido Carballo (1958-1962) con el que trabajó en el área de prensa. De ahí cultivó cierta relación con el ex presidente y luego líder del MID Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio.

En Rosario tuvo un gran amigo, también de actuación y representación en ese partido, Hugo Pascualis, quien lo apoyó a lo largo de toda su carrera periodística.

En abril de 2001, en una entrevista para La Capital tras su paso por el Palacio Vasallo, admitió notar que en el periodismo local existía "una animosidad realmente espantosa" hacia él, aunque prefería no responder porque se sentía estar "de vuelta de los rencores los odios". Y aseguró que "el periodismo, salvo que se alcancen niveles muy altos de poder, es más importante que la política".