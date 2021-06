Federación Agraria Crespo avaló el pedido de reunión de la Mesa de Enlace con el gobernador

Este jueves 24 de junio, la presidenta de la Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, Mariela Gallinger, confirmó que la delegación local elevó un aval al pedido de reunión con el gobernador Gustavo Bordet, gestión que la Mesa de Enlace está replicando en diferentes provincias.

"En la preocupación, ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación que aquejan a nuestra economía, no es responsabilidad de los productores. El campo está dispuesto y está de pie para hacer el esfuerzo

nuevamente ante las enormes dificultades que millones de argentinos que están sufriendo por no tener alimentos nutricionales y necesarios diariamente. Esfuerzo que debe ser compartido, comprometido, concreto, real y sostenido en el tiempo. Quien muestre la indiferencia ante estas carencias básicas de vida no siente ni vive la realidad", reflexiona el comunicado recibido por FM Estación Plus Crespo.

Desde la entidad que nuclea a quienes componen el sector rural de la zona, sostuvieron: "Nuevamente les tenemos que solicitar a los gobernantes -que hoy son responsables de conducir el destino de la Argentina-, que las necesidades y demandas que el campo reclama sean asumidas con mayor celeridad y puesta en valor, del cual se merecen".

En la misiva dirigida al mandatario entrerriano, manifiestan: "Lamentamos que hace años nuestra Mesa de Enlace provincial no fue recibida por Usted en primera persona, es necesario que acceda a este pedido de las gremiales agropecuarias nacionales, sabiendo que los gobernadores de las provincias vecinas productivas agrarias están dando su recibimiento a nuestros representantes nacionales. Esperemos Entre Ríos no sea la excepción".

Finalmente, haciendo expreso su apoyo a la comisión superior, afirmaron: "Desde la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina acompañamos a la Mesa de Enlace Nacional en el pedido de reunirse con el Sr. Gobernador Gustavo Bordet, quien debe ser el primero en plantear la búsqueda de medidas que mejoren la situación del sector

agropecuario".