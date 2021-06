“Vas a llorar a tus hijas en el cajón”: las tremendas amenazas que denunciaba la mujer víctima del incendio en Paraná

Cuatro niños y su madre de 32 años se encuentran internados tras un incendio que se produjo en horas de la madrugada de este viernes, en una vivienda de calle Ituzangó al 620, de la capital entrerriana. Trascendió que la mujer activó el botón antipánico que le habían entregado porque era víctima de violencia de género.

Graves quemaduras

Los cuatro pequeños padecieron lesiones importantes, por lo que se hallaban internados en el hospital San Roque. Se trata de un bebito de 9 meses y tres niñas de 5, 10 y 13 años. Mientras que la madre padeció gravísimas quemaduras, por lo que era intervenida quirúrgicamente en el hospital San Martín.

“La que más se quemó fue la nena más grande. La mamá tiene el 85 por ciento del cuerpo quemado y nos dijeron que no sabían si se iba a salvar”, dijo una vecina.

Había realizado denuncias

Vecinas contaron que la mujer había radicado denuncias “porque decía que un chico que había salido del penal la quería matar. Ella nos mostró todas las denuncias, pero nadie le dio respuestas y estaba con miedo. Tenía un botón antipánico”.

Las vecinas contaron que Verónica vivía sola con sus hijos y dijeron desconocer cómo se pudo haber originado el incendio.

“Tenía miedo”

Consultadas sobre la denuncia que había radicado la mujer, mencionaron que “ella nos mostraba los mensajes de su ex donde la amenazaba, estaba sin dormir porque tenía miedo. Pero no sabemos si fue él o no”.

Así, los investigadores intentan establecer si la señora activó el botón antipánico al advertir las llamas o si estaba siendo víctima de alguna agresión.

Si bien se investigan las causas del incendio y aún no fueron aclaradas, el hecho dejó en evidencia la tremenda situación que vivía la mujer. Un calvario de reiteradas amenazas que mostraba a través de las redes sociales y publicadas por El Once.

Mostraba las amenazas

La mujer permanece internada y tal como lo contaron sus vecinas, realizaba constantes denuncias por graves amenazas. La mujer dejaba el registro de las amenazas que recibía a través de las redes sociales.

Según se pudo confirmar, su perfil está plagado de impresiones de pantalla, que muestran las terribles amenazas que recibía por parte de diferentes perfiles, que según contaba, eran “falsos para mandar los mensajes”.

Una historia de denuncias cruzadas, hicieron que la mujer quedara sola con sus hijos, ya que su pareja fue denunciada y se encuentra privado de su libertad. En tanto, según dio cuenta en las redes sociales, la mujer (V) que está internada, denunció a otro sujeto que se encuentra con restricción y tobillera por intento de homicidio (B.N.M). Los que amenazaban a la mujer, según cuenta, era el mencionado hombre y su pareja (P.C.).

“Aunque sea te voy a cortar la cara para que no hables más de mi y de (B.)”, señala un perfil que la mujer caracterizó como trucho para denunciar que la amenazaban. Además, mostró las capturas de dichos mensajes.

“Vas a llorar a tus hijas en el cajón”

Uno de ellos, afirma: “un día te van a llamar para que reconozcas a tu hija porque la descuartizaron, así que retirá las denuncias que me están llegando a mi y la de (B.), porque sino te va a llegar lo peor”, afirma la agresora que sería la nueva pareja del ex de la mujer que sufrió graves heridas en el incendio.

“Vas a llorar a tus hijas en el cajón”. (…) “Si no queres ver a tus hijas en un cajón, no subas más nada, retirá todo y no me nombres más”, señala la amenaza de un perfil bajo el nombre de Solo Tuya y continúa: “retirá todo porque te vamos a entregar a tu hija en pedazos”. (…) .

“¿Quién te va a reclamar?”

El 31 de mayo, la mujer publicó una serie de capturas en las que muestra una serie de terribles amenazas por parte de un hombre, quien sería su ex pareja, al que (V.) habría denunciado por violación y abuso. “La tobillera y las restricciones no son para toda la vida, el que mató a mi mamá, anda suelto como si nada hubiera pasado. A vos te va a pasar lo mismo, ¿quién te va a reclamar?”, señala el mensaje que mostró (V.).

“Soy una Fátima más”

Un día antes, el 30 de mayo de este año, (V.) hizo varias publicaciones mostrando las amenazas y afirmó: “Cada cosa que manda la subo por si me pasa algo, ya saben quién es”, dijo en una de ellas y en un comentario resaltó: “soy una Fátima más. Me quiere violar mis hijas, está con la pulsera y la justicia lo sabe y no hace nada. Soy una Fátima más”.

Incluso, en la publicación se pueden ver comentarios del agresor: “Yo te dije que entro y salgo, y salí re bien parado”.

“Tengo todas las denuncias, miren mi perfil. Todas las denuncias con nombre y apellido”, reitera (V.).



En otra de las publicaciones de ese día, la mujer denunció: “me quieren quemar mi casa”. Y hasta un video, posteó en Facebook para hablar del calvario que vivía. En el mismo, reclama a la justicia que el agresor estaba en libertad con tobillera y que continúa con las amenazas. “Él disfruta haciéndome sufrir y con el sufrimiento de mis hijos. Evitemos que mis hijas sean violadas y estén muertas el día de mañana”, afirma en el video y pide protección a la justicia.

