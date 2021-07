Temen que los festejos por la Copa generen una suba de casos

Messi y compañía lograron un título continental que se le negaba a la Argentina desde hace 28 años. Los festejos en el país y en las principales ciudades entrerrianas fueron un desborde -en el buen sentido- en donde no se midieron las consecuencias sanitarias. Como primó la pasión se dejaron de lado las medidas de cuidado, que incluyen el uso de tapabocas o barbijos y la distancia física recomendada de dos metros. En el análisis de la jefa del servicio de Infectología del hospital San Martín, Adriana Bevacqua, la multitudinaria celebración que, por ejemplo, se registró en Paraná “puede generar un aumento de casos”, de coronavirus. “Acá hay gente que no entiende que estamos en pandemia; esta es la realidad. Y la vacunación sola no alcanza por ahora, lo que hay que hacer es mantener el distanciamiento y el uso del barbijo, reduciendo la circulación. Es como están haciendo casi todos los países de Europa que habían bajado la curva de contagios, pero que debido a la cepa Delta han vuelto a aumentar”.

La profesional pidió tomar conciencia respecto del delicado contexto sanitario que se está viviendo en el país. Esto implica reforzar las medidas de higiene personal frente a la amenaza de la variante Delta: “Todavía no tenemos circulación de cepa Delta; va a venir. Ahora bien, debe haber la mayor cantidad de vacunados posible, sobre todo con las dos dosis”.



La reconocida profesional negó que un evento de tamaña masividad pueda perjudicar el avance de la campaña de vacunación, aunque reiteró que la falta de protocolos “puede modificar la cantidad de casos, por la falta de separación y porque en el festejo había mucha gente sin barbijo”. Bevacqua apuntó que concentraciones similares son convocadas “por algunos grupos”. Después retomó lo sucedido en la madrugada del domingo. “Todo lo que signifique circulación de gente, sin distanciamiento y sin barbijo es un problema. Todo lo que signifique fiestas clandestinas, como hemos tenido en Paraná, eso está mal. La gente no entiende, esto puede aumentar la cantidad de casos. Acá hay que entender que si nos cuidamos y nos vacunamos, más pronto vamos a poder liberarnos de ciertas cuestiones. Hay que entender que este bicho llegó para quedarse. Nos vamos a tener que

seguir cuidando bastante tiempo y obviamente que si hay vacunada una gran cantidad de gente, podríamos relajarnos un poco”, reflexionó en declaraciones a UNO.

Entre las acciones preventivas la doctora aconsejó mantener los ambientes ventilados en cualquier espacio cerrado, aún en jornadas de bajas temperaturas. Indicó que el resultado es más eficaz si la ventilación es cruzada.

Bevacqua evaluó el operativo de vacunación con la aplicación de segundas dosis a algunos grupos etáreos. Ante la preocupación planteada por muchas personas que esperan completar con el esquema de inoculación, la profesional pidió esperar los estudios científicos de combinaciones de vacunas de diferente origen. “Estas investigaciones

se están realizando en muchos países, como Canadá, España, Alemania y Gran Bretaña. Aparentemente tuvieron muy buenos resultados, incluso aquellas combinaciones de vacunas que se hacen con plataformas diferentes. Algunas vacunas utilizan un adenovirus para poder llevar una partecita del Sars- Cov-2 y otras utilizan ARN mensajero”, especificó.