Confirman que el sujeto recapturado no tuvo contacto con la víctima

En relación a la detención materializada por los efectivos de la ciudad en las últimas horas, el subcomisario Héctor Heintze, indicó a FM Estación Plus Crespo que "el sujeto se encontraba con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida que se dispuso en el marco de un proceso de Violencia de Género".

"El Servicio Penitenciario nos puso en conocimiento de que se había producido una interrupción en la emisión de señal de la tobillera electrónica en cuestión, por lo que prontamente se acudió hasta el domicilio del joven para chequear el inconveniente que estaba originando esta anormalidad", dijo el funcionario, al tiempo que agregó: "Nos encontramos con que esta persona se había ido y su madre nos hizo entrega del dispositivo dañado".

Conscientes de los protocolos vigentes y establecidos para este tipo de situaciones, Comisaría Crespo puso en marcha la doble acción: localizar al detenido fugado y garantizar el resguardo de su ex pareja. Al respecto, Heintze comentó: "Una dotación se dirigió inmediatamente hasta la morada de la mujer que oportunamente lo había denunciado por Violencia de Género, no siendo atendidos por persona alguna. Asimismo, por averiguaciones se pudo establecer que la misma no se hallaba en la vivienda, por lo que se tomó contacto telefónico con la señora, quien desconocía la situación acaecida, nos confirmó que su ex no había tomado contacto con ella y brindó los datos necesarios para que procuremos su resguardo".

Pronto el episodio se neutralizó, tras conocerse que el muchacho había regresado a su domicilio materno, siendo reducido y aprehendido.

"Tuvo una actitud gravosa, que compromete aún más su situación procesal", acotó el subjefe local en turno. La Fiscalía en Turno dispuso su traslado a Alcaidía de Tribunales, para determinar la modalidad de continuidad de la medida.