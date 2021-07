Insólito: un cura bendijo una fiesta clandestina en Corrientes y se hizo viral

Un sacerdote, identificado como John Rajimón, bendijo a los presentes en una reunión social. Tras la viralización del video, se desató una gran polémica en las redes sociales.

El hecho tuvo lugar en el barrio privado Puerto Mbiguá, en la ciudad correntina de Ituzaingó, donde el pasado 9 de julio se realizó un evento similar que contó con la presencia de la banda de cumbia Damas Gratis.

El cura que es representante legal y rector del Colegio Roque González en Misiones, se defendió ante la prensa local: “No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron”.

Y explicó: “Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente, me pareció que no era un clima para una bendición. (Pero) subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui”, replicó Rosario3.

Cabe recordar que los eventos masivos están prohibidos por el contexto de la pandemia del coronavirus.

Las imágenes son breves, aunque se advierte una buena concurrencia de público. Hasta el momento no se presentaron denuncias ante la Justicia por la supuesta fiesta clandestina.