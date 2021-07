Galimberti y Schneider lanzaron "Entre Ríos cambia", el frente multipartidario con el que competirán en las legislativas

Los participantes coincidieron en señalar que el encuentro fue un hito en el proceso de construcción de algo nuevo, que tiene su horizonte en 2023 pero una estación intermedia en 2021 que, a juzgar de todos los que hicieron uso de la palabra, será una elección fundamental para el futuro de los entrerrianos y de la alianza Juntos por Entre Ríos recientemente conformada.

Al término del encuentro los participantes expresaron los acuerdos alcanzados en un documento que lleva por título "Entre Ríos cambia" y que reproducimos textualmente a continuación.

El documento

Entre Ríos vive el final de un proceso de decadencia y corrupción, que siembra - día a día - el desaliento. La mayoría de los entrerrianos perdió la confianza, y no encuentran respuestas en un gobierno adormecido e inactivo que no pudo, no supo o no quiso abordar los problemas estructurales y coyunturales de nuestra provincia.

El escenario nacional es también desafortunado, fruto de un gobierno sin rumbo. Y esto genera expectativas de cambio que vamos a canalizar desde Juntos por Entre Ríos, para devolver la esperanza a quienes ya no la tienen.

Para cambiar el curso de los acontecimientos es fundamental lograr un triunfo de nuestra fuerza en las legislativas de 2021. No es una elección más. Es la antesala de lo que ocurrirá en 2023, donde aspiramos a gobernar Entre Ríos

Nos moviliza el acceso al Gobierno provincial, tras 20 años de abandono, para transformar la realidad de los entrerrianos y desarrollar políticas públicas que reposicionen a Entre Ríos en el contexto de la región centro, el país y el mundo.

Tenemos una propuesta alternativa para los entrerrianos, nuestro adversario es el oficialismo gobernante. Por eso, la competitividad en las elecciones primarias de este año acrecienta las chances de Juntos por Entre Ríos.

Contamos con un equipo de entrerrianas y entrerrianos, de distintos lugares de la provincia, con experiencias de gestión para proyectar a escala provincial y a la legislatura nacional.

La propuesta que propiciamos será encabezada por Pedro Galimberti e integrada por Darío Schneider, dos presidentes municipales con gestiones destacadas y de impronta federal.

La expresión que pondremos a consideración de la ciudadanía se denominará "Entre Ríos Cambia", y será formada con hombres y mujeres de distintos partidos de la alianza Juntos por Entre Ríos.

"Entre Ríos Cambia" es la expresión de una construcción de confianza transveral, intergeneracional y multipartidaria que nos une en un objetivo común: frenar el avasallamiento institucional del kirchnerismo en la Nación y representar las esperanzas de cambio de los entrerrianos.

El cambio ya empezó, está en marcha y crecerá con la fuerza de todos.