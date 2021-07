Rafael Caballero: "Vender un premio así es el sueño de todo agenciero"

El titular de la Agencia 1037, hizo pública su emoción, tras vender la boleta ganadora del millonario premio Revancha de la reciente jugada del Quini 6. "No sabemos quién puede ser el ganador", afirmó.

Estacion Plus Crespo

La feliz noticia lo tomó por sorpresa. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el agenciero crespense Rafael Caballero contó: "Venía de viaje con mi familia y de repente empezaron a ingresar llamadas y mensajes a mi celular y el de mi señora. Nos preguntaban y hablaban de que vendimos un premio millonario, pero no sabíamos hasta ese momento. Ni bien llegamos verificamos que los números eran de una boleta que habíamos vendido. Controlé las jugadas fijas que tengo, de clientes que nos encargan la repetición de sus apuestas, pero no es ninguna de ella. De manera que es una jugada esporádica".

Rafael Caballero sostuvo que "es la primera vez que sale en esta agencia un premio de estas características. Hasta ahora hemos tenido premios inferiores a $60.000. Está vez son más de 47 millones de pesos, los descuentos rondan un 30% aproximadamente, con lo cual sigue siendo un gran pozo" y agregó: "Vender un premio así es el sueño de todo agenciero".

El titular del local, ubicado en Carbó y Alberdi de Crespo, afirmó que "el ganador puede ser un apostador de la ciudad o de afuera, porque estoy sobre un acceso a Crespo, muy transitado y es habitual que camioneros o viajantes de detengan a hacer su jugada. Incluso en la última semana y pese al aumento de precio de la boleta del Quini 6, se registró una suba en la demanda de jugadas".

"Esperamos que sea alguien que lo necesite y desde ya compartimos con mucha satisfacción la espera", dijo Rafael, dando cuenta que "tiene 15 días para presentarse en la Lotería de Santa Fe a los fines de que se le acredite el premio, sino se pierde. Y lo mismo sucede con el premio estímulo para la agencia".