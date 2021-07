Migraciones instó a las provincias a un control más estricto

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, manifestó que el Gobierno nacional está “muy preocupado por lo que está pasando en Córdoba” debido a los 14 casos de la variante Delta de coronavirus, que fue ingresada desde Perú por un hombre de 62 años, y en ese sentido consideró que en las provincias se debe “ejercer un control más estricto” para evitar esos contagios.

"Sabemos que no vamos a poder evitar la variante, que ya está en más de 100 países, entre ellos Estados Unidos y del continente europeo, donde los argentinos están llegando", señaló en diálogo con Cadena 3.

Subrayó que es "imposible" detener el ingreso, pero aclaró que el objetivo es tratar de retrasarla. "Lo que pasó en Córdoba es la irresponsabilidad individual de una persona que llego de viaje con PCR negativo y luego incumplió el aislamiento", declaró.

Asimismo, remarcó que el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habían instado a las provincias a realizar controles estrictos y hacer cumplir en hoteles las medidas destinadas al aislamiento de los viajeros, y no en los domicilios como lo hace Córdoba.

Al respecto agregó que “en el modelo hoteles no hay manera de que no se cumpla con la cuarentena”, y que aún cuando tiene un costo mayor por su logística, “era el modelo a elegir, como lo están haciendo en las provincias de Buenos Aires, San Juan y Salta”.

Al volver al referirse al viajero que había ingresado a la ciudad de Córdoba el 19 de julio proveniente de Perú con certificado de test negativo de Covid-19, la funcionaria de Migraciones aseveró que “nos cansamos de decirle a la gente que no se confíe, que no es suficiente venir con un PCR, que no es suficiente con el test de antígenos que se hacen en Ezeiza” sino que se debe cumplir con el aislamiento y el hisopado de rigor.

Al respecto afirmó que según los datos del Ministerio de Salud más del 64% de los casos detectados de la variante Delta ingresó con PCR negativo pero manifestó síntomas varios días después de su llegada.

"Por eso la importancia del control presencial”, indicó al detallar que, en el caso de Córdoba, el viajero había realizado el trámite mediante llamada por teléfono y “supuestamente estaba cumpliendo con la cuarentena”, pero resulta que “ahora hay un montón de gente contagiada”.