Dengue: no incluirán la vacuna en el calendario obligatorio

El Gobierno nacional reafirmó su decisión de no incluir la vacuna contra el dengue en el calendario nacional de vacunación, a pesar del brote histórico que enfrenta el país con 129 muertes y más de 180.000 casos. Los motivos.

El Gobierno destacó que, si bien la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, no se ha alcanzado un consenso para incluirla en el calendario nacional de vacunación.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud instó a las empresas farmacéuticas a “evitar presiones”. En este sentido, reiteró que la estrategia de inmunización contra esta enfermedad no debe quedar sujeta a “intereses que generen desinformación y preocupación”.

Se enfatizó que “la vacuna continúa siendo sometida a estudios “para determinar su efectividad en diferentes rangos etarios y regiones endémicas, y que la FDA de Estados Unidos “aún no la autorizó”.

También señalaron que la vacuna no ha sido “validada como una herramienta para controlar la transmisión del dengue en el contexto del brote”, según un informe reciente de la OPS.

Aún así, el Ministerio de Salud se comprometió a continuar evaluando la situación “con seriedad y compromiso sanitario”, sin ceder ante “aquellos que buscan negocios en detrimento de la salud de los argentinos”.

RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO ANTERIOR. Desde el Gobierno de Javier Milei indicaron que la eliminación del mosquito en el territorio es fundamental para frenar el dengue. No obstante, se responsabilizó a la gestión anterior por la falta de prevención y la ausencia de compra de larvicidas desde el año 2022.

“Estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, aseguraron. “Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado”, denunciaron.

Más allá de las críticas a la gestión anterior, las autoridades sanitarias deberán tomar una acción inmediata frente al aumento de casos a nivel nacional.

PREOCUPACIÓN EN TODO EL PAÍS. El brote histórico de dengue continúa afectando al país. Durante esta temporada, que inició a finales de julio de 2023, ya se registraron más de 180.000 infectados, de los cuales el 90% de los casos son autóctonos.

Además, en medio de la falta de stock de repelente, también se registraron 129 fallecimientos a raíz de la enfermedad. Los datos surgen del último Boletín Epidemiológico, publicado por Salud este domingo, que refleja que la incidencia del dengue es de 384 infectados cada 100 mil habitantes.

La circulación viral autóctona de dengue fue registrada, hasta la fecha, en 19 jurisdicciones. El brote ya afecta a 5 de las principales regiones del país: noroeste (NOA), nordeste (NEA), Cuyo, Centro y la región sur (ciertas áreas de la provincia de La Pampa).

Hasta ahora, el Centro es la región con más casos. Ya fueron confirmados 97.516 contagiados; la provincia de Buenos Aires y CABA acumulan 50.905; Santa Fe convalidó 24.472 casos; Córdoba registró 16.304 contagios; Entre Ríos, por su parte, contabilizo 5835 contagiados.

En segundo lugar más afectado es el NEA, en donde el Ministerio de Salud de la Nación ya registró 38.817 contagios en total. La lista es encabezada por la provincia de Chaco, con 16.306 contagiados de dengue, seguida por Formosa con 8553, Misiones con 7015 y Corrientes con 4843.

Por último, el NOA cierra el podio de provincias más afectadas por el brote histórico, con un registro de contagiados que se eleva hasta los 27.295 casos. De estos, 9818 fueron confirmados en la provincia de Tucumán, 6095 en Catamarca, 5576 en Salta, 3607 en Santiago del Estero, 1637 en Jujuy y, por último, 562 en La Rioja.

El Cuyo y el Sur son las regiones menos afectadas por el alerta epidemiológica. En total, ambas regiones contabilizaron 1340 y 451 casos respectivamente.

Los casos superaron a los de la temporada anterior

La vigilancia del fenómeno del dengue se realiza de manera estacional, abarcando desde la semana epdemiológica 31 de un año hasta la semana 30 del siguiente, coincidiendo con el momento de mayor actividad del virus que se da generalmente durante los meses de verano. En esta temporada, y a varias semanas de finalizar la medición, el brote histórico de dengue ya superó con creces el umbral récord de casos reportados durante la temporada anterior.

En la actualidad, ya son más de 180.000 casos los confirmados y 129 los fallecidos a causa de la enfermedad transmitida por el mosquito. Desde el Ministerio de Salud informaron que, en pleno brote, los serotipos que circulan en el país son tres: DEN-2 (más predominio), seguido del DEN-1 y pocos casos del DEN.3.

En referencia a la temporada pasada, la diferencia se acrecienta cada día. Durante ese lapso, se registraron más de 130.000 casos y 65 fallecidos.

Con el registro actual, la Argentina ya superó por 50.000 casos el récord marcado durante la temporada pasada. Además, ya se registran el doble de fallecimientos a falta de varias semanas para finalizar la medición estacional.