Con llanto, Messi se despidió de Barcelona: "Es mi momento más difícil"

El astro argentino, tras 17 temporadas en el plantel profesional, se marcha con una estadística impresionante: 672 goles, 268 asistencias, 778 partidos, 35 títulos y 79 premios personales, entre ellos, seis Balones de Oro.

El astro argentino Lionel Messi, emocionado hasta las lágrimas, admitió que todavía permanece "bloqueado" por su inesperada despedida de Barcelona, el club en el que realizó toda su carrera profesional, en el marco de una conferencia de prensa brindada en el auditorio 1899 del Camp Nou. Aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona" luego del vencimiento de su contrato la temporada pasada, un deseo que compartía junto a su familia.

"Tuve muchos momentos duros en mi carrera, muchas derrotas, pero este es el más difícil porque no tiene revancha. Es el final en este club y ahora empieza otra historia. Siento mucha tristeza de tener que irme del lugar que amo", confesó.

"Es muy difícil para mí, teníamos todo acordado para seguir aquí, pero no se pudo dar. Quiero ser absolutamente sincero, el año pasado me quería ir, pero este me quería quedar", dijo Messi, mientras lo aplaudían de pie.

Apenas se paró frente al micrófono rompió en llanto y se secó las lágrimas con un pañuelo que le entregó su mujer Antonela Roccuzzo quien estaba en primera fila junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Messi sobre el PSG

"Es una posibilidad, a día de hoy a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron, no tengo nada cerrado. Estamos hablando, obviamente", sostuvo.

Por qué se va Messi del Barcelona

"Yo había bajado el 50 por ciento mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me permitió. Es mentira que me pidieron bajar el 30 por ciento más mi ficha. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades. Hay que rellenar y se hablar por hablar. Yo siempre fui de frente con el socio, con el aficionado, porque juntos crecimos y disfrutamos de todos estos años", reveló.

"Teníamos todo acordado y no se pudo hacer por el tema de LaLiga, como explicó Laporta. Lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible. Escuché muchísimas cosas que se dijeron sobre mí, te puedo asegurar que de mi parte hice todo lo posible porque era lo que quería y no se pudo", confió.

Messi sobre Javier Tebas

Sobre Javier Tebas, el presidente de LaLiga sostuvo: "No sé bien el entramado de todo eso. Yo lo único que sé es que no se pudo por LaLiga, por la deuda del club, que no podía endeudarse más. A Tebas solo me lo crucé una o dos veces, crucé dos palabras, pero no tengo ningún problema con él, no sé qué decirle".

Messi eligió el mejor momento de su trayectoria en el Barcelona

En ese sentido, eligió quedarse con el momento del debut "más que todo" como el más icónico de su carrera en el Barcelona, el 16 de octubre de 2004 y en un clásico frente al Espanyol.