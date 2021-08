Con un “camionetazo” frente a Vialidad Provincial, productores autoconvocados reclamaron mejoras en los caminos

Vecinos y productores autoconvocados se manifestaron con un "camionetazo" la mañana de este miércoles frente a la Dirección Provincial de Vialidad, en reclamo de mejoras de los caminos rurales.

A modo de protesta, los manifestantes colocaron sus camionetas sobre Avenida Ramírez, en inmediaciones a su intersección con Vicente López y Planes de Paraná, donde se ubica el edificio central de Vialidad.

Los productores encabezaron el reclamo "movidos por el deplorable estado de caminos rurales y rutas provinciales, la manifiesta indiferencia, inoperancia y corrupción de Vialidad Provincial". "Exigimos respuestas", plantearon al respecto.

Fabio Schneider, productor tambero referenció a FM Estación Plus Crespo sobre los motivos de la protesta: "No se hacen las obras que hay que hacer, que no siempre son tan costosas, porque tal vez no se precisa brosa, pero sí abrir las cunetas para que drenen bien, arreglar los pasos críticos para que vayan mejorando, hay baches que no se corrigen y demás. En esta zona de Crespo, el camino está medianamente en condiciones, pero por gestiones locales y no provinciales. Sin embargo, sabemos de que hay zonas muy críticas y no se puede transitar la producción, por eso invitamos a que vayamos en solidaridad con quienes están en peores condiciones".

"Algunas zonales trabajan bien, la gente está conforme, pero por ahí cambian los jefes y las cosas dejan de funcionar. Parece que van en contra de lo que la gente necesita", opinó Schneider.

Schneider, tambero de Colonia Merou, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Soy un productor participante, como tantos otros que estaremos mañana entregando el petitorio a la directora de Vialidad. Estamos en etapa electoral y ni siquiera así están trabajando en los caminos. Decir las condiciones en que se encuentran es algo reiterativo y nadie le escapa a la realidad".