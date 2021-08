Este miércoles, Crespo tendrá su jornada de donación voluntaria de sangre para el hospital local

Estacion Plus Crespo

Por una cuestión de conservación, las extracciones que se realicen este miércoles, serán trasladadas a Paraná. Sin embargo, el gesto solidario y gratuito, permitirá que el Hospital San Francisco de Asís acceda a la sangre cuando lo necesite. Asimismo, se confirmó que los donantes recibirán un refrigerio provisto por la Municipalidad.

Por gestiones realizadas desde el nosocomio público de esta ciudad, este 1 de septiembre, el Programa Provincial de Hemoterapia está desembarcando en Crespo para desarrollar una colecta externa. Al respecto, la directora del Hospital San Francisco de Asís, Dra. Sandra Scarso, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Coordinamos junto al equipo de Hemoterapia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, llevar adelante una jornada de colecta, con la intención de captar a todos aquellos interesados en donar sangre. Esta instancia proyectada es para que podamos acceder a nuestra posta de sangre. Es tener una determinada cantidad de sangre acumulada, la cual en este momento como no tenemos el espacio físico adecuado, van a ser enviadas a Paraná, sabiendo que es una partida del Hospital San Francisco de Asís. Estarán disponibles para cuando las necesitemos por una cirugía, un accidente, una cuestión pediátrica o cualquier otra situación que se nos presente".

Se trata de una actividad incipiente de cara al objetivo final: "Salud Pública ya ha recorrido nuestras instalaciones como para proyectar cómo podemos resolver este interés de tener nuestro propio espacio para poder guardar la sangre donada en este hospital. Proyectamos que en un momento de emergencia, nadie de la ciudad tenga que andar abonando o buscando dadores, sino que habrá disponibilidad pública. Tener una Posta como la que generaremos este miércoles, es un primer paso", afirmó Sandra Scarso.

La jornada cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Crespo, sobre lo cual la directora manifestó: "Le agradezco al intendente Dario Schneider, al Dr. Marcelo Cerutti y a todo su equipo, porque nos han cediendo las instalaciones del edificio NIDO, para que allí se realice. Además, nos han confirmado que estarán brindando un refrigerio a quienes colaboren con su donación. Estarán los profesionales del equipo de Hemoterapia de la Provincia, me haré presente también y esperamos que la gente se acerque. Pueden participar todos los que tengan ganas de dar vida, porque donar sangre es donar vida".

"Estoy muy orgullosa de la población y con muchas expectativas, porque ni bien se anunció, comenzamos a recibir consultas y vemos el interés", comentó quien dirige la salud pública local y agregó: "Se estará recibiendo donación de cualquier grupo y factor. Me han preguntado si por donar van a recibir dinero o algún beneficio a cambio y queremos dejar en claro que no es así. Es una acción de colaboración, solidaria, gratuita, para quienes tengan deseos de ayudar al prójimo".

Al margen de los controles previos y la información que se le requiere a quienes se presentan como donantes, Sandra Scarso puso hincapié en desterrar mitos y llevando tranquilidad, afirmó: "Si la persona tiene un peso adecuado, no está embarazada y no tiene patologías crónicas, la extracción no tiene consecuencias".