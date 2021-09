Hacienda en pie: agosto arrojó una suba promedio del 4,95 %

Acompañando la inflación, la mayoría de las categorías repitieron los índices alcistas en los remates ganaderos del mes de agosto en la provincia. Si bien tuvo un repunte en el precio, la demanda de vacas de conserva continúa mermando producto del cepo a las exportaciones de carne vacuna que repercute especialmente sobre esta categoría. En resumen, agosto arrojó una suba promedio del 4,95 %.

Terneros, novillitos y vaquillonas estuvieron entre las categorías más firmes, pero con guarismos que no salen de lo que se ha venido observando. En tanto, en algunos departamentos entrerrianos -el comportamiento fue muy dispar- se notó un aumento notorio de los precios pagados por las vacas conserva, hecho que elevó el promedio llegando a un incremento del 12,93 %.

No obstante, esta última situación no altera la generalidad respecto de la demanda: “la retracción se mantiene ya que, al disminuir los cupos exportables, es una categoría que ha visto descender notablemente su salida al mercado, generando un dilema importante al productor. Obviamente, la extensión del cepo anunciado oficialmente en el día de ayer es una medida que genera aún más incertidumbre y complicaciones. La vaca de conserva no entra en el circuito carnicero tradicional, por lo que achicar el tonelaje de exportación no generará disminución en los precios para el consumidor y sólo generará ahogo al productor”, explicaron desde FARER.

En resumen, luego de las vacas de conserva, las categorías con mayores incrementos fueron los terneros entre 150 y 180 kilos (+ 9,93 %); vaquillonas (+ 7,64 %); novillitos (+ 6,52 %); terneras entre 150 y 180 kilos (+ 5,61 %) y vacas gordas (+ 5,17 %).

Cabe recordar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.

En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de agosto de 2021 fueron los siguientes: