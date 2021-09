Pasó más de un año del asesinato y la familia de Ramoncito pide justicia: “Estamos desamparados”

Reunidos, indicaron que no descartan realizar una movilización en Paraná para visibilizar el caso, cuya investigación no tiene avances. "Nosotros no sabemos nada, estamos desamparados", dijo Gabino Grandioli, padre del menor.

“Los que están acusados andan sueltos. Nosotros queremos que los que están acusados paguen por lo que hicieron”, pidió y comentó: “Ellos están en la colonia, ahí en donde encontraron las cosas de Ramón, una alpargata, el jean, los huesos, no se qué más necesitan”.

“Yo no quiero acercarme al lugar, es mejor si no los veo. Queremos que la Justicia se mueva, nosotros hicimos todo lo que nos pidieron, presentamos testigos, ellos también tenían, así que no se qué esperan para avanzar”, sentenció.

María, prima de Ramoncito, indicó: “Todo lo que teníamos que presentar y no hicieron nada. Ellos están sueltos e incluso uno de los acusados está viviendo en Paraná porque como estaba libre acá, vivía en frente de la hermana de Ramón y eso no podía ser”.

“Nosotros estamos en la nada, no se si es porque vivimos en un pueblo y somos pobres o por qué. Estamos desamparados de la Justicia, del abogado, de todo. Nos reunimos en familia y nos damos cuenta que no tenemos nada. Si no quieren que se haga justicia por mano propia, entonces que avancen”, dijo luego.

El niño desapareció el 28 de febrero y el 13 de marzo la Policía halló restos óseos que podían corresponder a él. No obstante, la resolución tuvo demoras y recién se pudo confirmar el 28 de julio, consignó Ahora.

La hipótesis más firme es que asesinaron al niño en un campo cerca de donde vive su familia y que su cadáver fue calcinado. En el hecho estuvieron involucrados sus primos, quienes fueron detenidos en marzo, pero liberados en mayo.