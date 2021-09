La Federación Entrerriana de Transporte de Cargas expresa su preocupación con una protesta

En Paraná y en varios puntos de la provincia, grupos de transportistas de carga se manifestaron ayer en rechazo a la decisión de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de exigir la homologación de carrocerías, enganches y tanques de combustible, entre otros.

La Federación Entrerriana de Transportistas de Cargas y transportistas autoconvocados dispusieron este lunes iniciar un paro total en la provincia, lo que determinó la suspensión de las actividades.

En el ingreso al Túnel Subfluvial los camioneros que se concentraron informaban sobre los reclamos a sus colegas que estaban circulando.

En diálogo con El Diario, el vocal de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (Fetac), Hermes Ludi, expresó su preocupación sobre el difícil momento que atraviesan hace algunos años los transportistas en donde, según indicó, lo único que se busca es terminar con los pequeños transportes.

“Acá en Paraná no hemos tenido mucha concentración porque la mayoría de los colegas se han quedado en sus domicilios sin trabajar y en el resto de las rutas tampoco hay mucha concurrencia porque está cortado en El Pingo y en Concordia y son muy pocos los camiones que llegan a este lugar”, explicó.

“El principal fundamento de esta medida de fuerza es el último tema del día que son las homologaciones que nos están imponiendo, porque en nombre de la seguridad nos están pidiendo un montón de requisitos, que todos tienen su costo”, explicó Ludi.

“Para que tengamos una idea, un camión tiene todas sus partes de la carrocería y reformas que deben ser homologadas. Una carrocería nueva también debe ser homologada y cuesta alrededor de 25 mil pesos”.

“Los enganches que se agregan por más que sean construidos en una fábrica que tenga todas las certificaciones, debe ser homologado con un costo muy elevado”.

“Es una cosa sin sentido y lo único claro que tiene es el fin recaudatorio y el otro fin es que nos va a exterminar a los transportes chicos”, señaló Ludi que también es transportista en la zona de Viale.

“Hay negocios muy raros que estaría bueno que se investigaran” expresó y agregó que “la Ley 24.449 es una ley fracasada que no hace más que abrir kioscos para ciertos grupos de personas que se enriquecen con lo que recaudan y que no brindan ninguna seguridad”.

“A los que están compitiendo hoy por una banca en la nación les vamos a dar trabajo para hacer una nueva ley de tránsito que no sea solo para negocio, sino que sirva para la seguridad. No podemos seguir teniendo 7.000 muertos por año en el país en accidentes de tránsito”, subrayó.

RESPUESTA. Consultado si pudieron mantener algún diálogo con las autoridades tanto provinciales como nacionales, Ludi señaló que “desde la federación vienen mandando notas desde hace un tiempo que no fueron contestadas y no fueron atendidos. Lamentablemente la única herramienta que nos ha quedado es esta y no nos gusta estar acá interrumpiendo el trabajo de la gente, esperemos que se vaya para atrás con esta reglamentación para que se prorrogué por un tiempo y después tratar de hacer una ley nueva” concluyó.

En Concordia

En Concordia, también hubo manifestación y quema de neumáticos a la altura del kilometro 250 de la Autovía 14, solicitando la eliminación de la norma que dispone la realización del informe de configuración de las carrocerías de los camiones chasis con cabina, la unificación del carnet psicofísico con el carnet nacional habilitante para las categorías reguladas por el lnti y un paliativo que permita a los dueños de los camiones, que se verían afectados por el peso potencia, para que puedan encontrar una salida razonable a esa situación que atenta sobre su única fuente de ingresos.

Apoyo de productores

Un grupo de productores autoconvocados de toda la provincia apoyaron el paro de los trasportistas, atendiendo a su relación directa con esta actividad.

En Paraná hubo varios trabajadores agropecuarios que se concentraron también en el ingreso al túnel subfluvial para apoyar esta medida de fuerza.

“Venimos también los mismos productores queriendo defendernos de muchas cosas que estamos pagando porque estamos sobrepasados de impuestos y hay productores que también tienen su camión y si tienen que pagar todas las homologaciones creemos que como está la situación del país eso no debería pasar o no tendrían qué hacer”, señaló Roberto.

Por otra parte, Javier, otro de los productores autoconvocados añadió: “Apoyamos un reclamo genuino de los transportistas porque básicamente entendemos los productores que este es otro embate de este gobierno en contra de la producción agropecuaria. Esto claramente va a afectar el llegar a los mercados y sobre todo a los pequeños productores que tienen pequeños medios de transporte propio o que contratan y que son los que se van a ver mayormente afectados por estas medidas que no son inclusivas”, expresó.