Transportistas levantaron los cortes por "falta de apoyo"

Hermes Ludi, integrante de la comisión directiva de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (Fetac) confirmó a Radio La Red Paraná el levantamiento del corte de tránsito que mantenían los transportistas en el Túnel Subfluvial que une Paraná y Santa Fe, en protesta por la decisión de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de exigir la homologación de carrocerías, enganches y tanques de combustible, entre otros. También se levantó la medida en El Pingo y en la rotonda de Chajarí, mientras que continuaba en Concordia, en la ruta 14.

"Levantamos en el Túnel y también en El Pingo y en la rotonda de Chajarí. Queda Concordia todavía resistiendo, por el momento no van a levantar", dijo el dirigente, quien denunció falta de apoyo desde el sector a la medida.

"Nosotros nos retiramos porque la gente que va a tener que pagar estas barbaridades que nos van a cobrar, es la que nos estuvo pasando por al lado. Sinceramente no merecen que estemos peleando por esto", dijo en referencia a otros transportistas que no se adhirieron a la protesta. "Hay batallas que se ganan y otras que se pierden. Nosotros hemos perdido esta, porque no tenemos apoyo de los que estamos defendiendo", enfatizó.

Al respecto mencionó: "Tendremos que pagar todas las exigencias que nos han impuesto y después, cuando cada uno de todos los que pasaron por acá tomen conciencia, se van a dar cuenta de que hicimos algo".

"Levantamos la voz ante el atropello que vamos a recibir y fuimos la única federación en el país que se plantó ante este negocio gigantesco que han montado algunas pocas personas, que van a recibir beneficios y el gobierno también. El resto, silencio absoluto. No queremos molestar a la gente que no tiene nada que ver y decidimos levantar hasta nuevo aviso", coninuó Ludi.

Luego recordó que los transportistas de la Fetac protestan contra homologaciones de carrocerías y distintas partes de los vehículos, con costo para los transportistas. Algo que calificó de "una burla" y "una humillación".

