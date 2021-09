Crespo: Cómo funcionarán los comercios en este fin de semana de elecciones

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

En la mañana de este jueves, el Jefe de Comisaría Crespo, Esteban Gómez, recibió en la dependencia a autoridades del Centro Comercial Crespo, que nucleaba inquietudes acerca de cómo será la actividad de los diferentes rubros en las horas previas y durante los comicios.

Gómez resaltó a FM Estación Plus Crespo, que "es esencial que desde las 00:00 y hasta las 21:00 del domingo 12, no se expendan bebidas alcohólicas, conforme la prohibición nacional. Se realizarán recorridas y controles para su cumplimiento, pero apelamos a la responsabilidad de todos".

Asimismo, se conoció que "en todos los rubros, no habrá apertura al público desde las 00:00 y hasta las 6:00 del domingo de elecciones. Durante el día, la atención será normal, manteniendo las góndolas de bebidas alcohólicas inaccesibles".