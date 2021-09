Con la jura de Julián Domínguez, el campo espera celeridad en el cambio de políticas

Julián Domínguez se hizo cargo de la cartera agropecuaria nacional, siendo uno de los nuevos funcionarios cuya asunción generó mayor repercusión. Desde la Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, la presidenta Mariela Gallinger analizó el contexto y señaló a FM Estación Plus Crespo las expectativas: “Al ministro Julián Domínguez uno ya lo conoce de su gestión anterior. Pero el panorama económico y social era otro. Hoy asume nuevamente, en este nuevo contexto y eso hace que uno claramente lo que pueda expresar, no es en contra de su persona, sino apuntando a la necesidad de una esperada decisión de cambio del rumbo de la política”.

Ahondando en esa línea de pensamiento, la dirigente rural señaló: “Reclamamos y esperamos que cambien la política de Estado. Quizás no era necesario cambiar los nombres, designar nuevos funcionarios, sino darles el poder y que la Argentina tome el rumbo que necesita. Así como estamos -y fue demostrado en las urnas-, las medidas están perjudicando al campo y a la comunidad en general, que trabaja todos los días. Si ahora cambian los ministros, pero no la política de Estado; estamos en serias dificultades, porque las complicaciones están y si esto lleva tiempo, empeora”.

Quien representa los intereses de los productores de la región nucleados en FAA Crespo, se mostró con disidencia hacia lo que han sido las primeras horas del funcionario nacional. “No estamos para ir pedaleando los temas. Queremos respuestas inmediatas”, insistió Gallinger y agregó: “Conociendo del tema y sabiendo el daño tremendo que está generando el cierre de la exportación de carne, creímos que ya las habría abierto. Resulta que sus técnicos, más los técnicos de la Mesa de Enlace, van a sentarse a evaluar y eso ya hace ruido. Esperemos que no, pero parece más de lo mismo. Suena a que la orquesta es igual, que cambiaron los músicos y tienen que seguir tocando la misma canción. Esperamos que no nos entretengan con reuniones. Hay que ser prácticos”.

El cierre de exportación se mantiene firme encabezando los temas de agenda. Oportunamente, el gobierno nacional hizo saber que el cierre de las exportaciones tenía entre otros motivos, el asegurar stock interno, para que los argentinos puedan acceder a cortes con mejor precio. Sobre ello, Mariela Gallinger manifestó: “Está más que demostrado el compromiso de los productores para con el consumo de nuestra sociedad. La Mesa de Enlace ya les ha llevado informes, estadísticas y todo indica que no hubiese pasado nada y ni siquiera hubiera aumentado el precio de la carne si dejaban seguir exportando. Es contradictorio al objetivo de haber cerrado. Hay una deficiencia en el conocimiento de cómo funciona la cadena cárnica y eso hace que todos estemos perdiendo, desde el productor primario hasta el consumidor”.

En cuanto a la incidencia que conlleva la medida que persiguen desde las entidades rurales, la presidenta de la filial local comentó: “Los países vecinos están festejando cada día que nosotros seguimos cerrados, ya que ellos toman esos mercados, están generando confianza en el exterior. Nosotros necesitamos esa realidad de exportación, porque es importante para el productor vender su producción, que ya está lista, como así también para los frigoríficos, que tienen que exportar lo que acá no se consume. Hay que tener en cuenta que cierran las exportaciones y eso hace que no entren dólares al país, con lo que hacen falta esas divisas en Argentina. Eso también hace que falten insumos, porque justamente el país no tiene dólares para las importaciones. No se consiguen repuestos, cubiertas para las maquinarias y eso pensando sólo en el rubro agropecuario, ni hablar de insumos para construcción o medicina. Ante la escasez de dólares, cierran exportaciones y ahí perdemos todos”, concluyó.