Bonos, IFE y jubilaciones: instan a cuidarse de las estafas virtuales

Según datos oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), las denuncias por delitos y estafas bancarias en Argentina crecieron en un 3000% durante el 2020. Tras la difusión de las nuevas medidas económicas que analiza el gobierno, alerta a estar atentos para prevenir una estafa virtual. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Administración Nacional de la Seguridad Social para obtener los datos personales de los usuarios y robar su dinero o hacer consumos con sus tarjetas de crédito.

En algunos de los casos se contactan a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp haciéndose pasar por un operador de la entidad y avisan a los jubilados que tienen un falso turno para, por ejemplo, cobrar un retroactivo acumulado. Luego envían una serie de pasos para poder asistir al turno y cobrar dicho dinero.

En ese proceso, solicitan claves personales y, si la persona cae en la estafa, los delincuentes obtienen las credenciales necesarias para acceder a su cuenta personal y robar el dinero.

También existen estafas a través de correo electrónico ya que los delincuentes desarrollaron sitios web que simulan ser la entidad oficial y exigen a los beneficiarios ingresar con sus datos de manera inmediata o no podrán recibir los beneficios económicos.

La desesperación es una mala manera para afrontarlas y, por esta razón, siempre que llegue un mail de una entidad "exigiendo" una acción urgente hay que dudar. Además, se recomienda siempre ingresar desde el buscador predeterminado a las páginas oficiales y no desde un correo electrónico ya que puede tratarse de una ciberestafa.

"Desde llamados anónimos o teléfonos con códigos de área de Buenos Aires (011) o La Plata (221) o (351) o por mail, delincuentes envían imágenes para completar con datos y prometen bonos o beneficios. Es falso", advirtió ANSES.

Por otro lado, la entidad exhortó a las personas a no dar sus datos a nadie y no completar con datos ningún sitio web que no sea el oficial. "Mucho cuidado, ANSES no está llamando desde ningún teléfono ni envía personal a domicilio. Corten de inmediato y bloqueen el número", explicaron.

Estafas bancarias: cómo prevenirlas

Se recomienda nunca ingresar claves en enlaces desconocidos. ANSES no necesita las claves de los usuarios para resolver inconvenientes. Si ocurre, es una estafa. Por otro lado, la Administración nunca va a suspender una cuenta o servicio y presionar con acciones urgentes.

Los expertos en seguridad informática aconsejan leer dos veces los enlaces enviados por desconocidos.

ANSES: cómo realizar una denuncia

Podés realizar una denuncia, a tu nombre o anónima, a través de los siguientes medios:

Por internet ingresando a Mi ANSES, eligiendo la opción "Hacer una denuncia" en la sección "Denuncias y Reclamos".

Por teléfono al número 130.

Por escrito mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, de 8 a 16 hs.

Personalmente en la oficina de ANSES más cercana.