Municipio y vecinos encadenados intercambiaron información y propuestas

Tras conocerse que un grupo de vecinos adjudicatarios del Plan 51 Viviendas tomó la decisión de encadenarse para solicitar una audiencia municipal, con el objetivo de pedir celeridad en la ejecución de las mismas, el Ejecutivo organizó una reunión en la mañana de este jueves. Concluido el encuentro, el Secretario de Gobierno, Arq. Omar Molteni, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Hoy temprano tuvimos una reunión con un grupo de representantes de adjudicatarios, y les explicamos la situación puntual que conlleva ese Programa de Viviendas. Es una política Federal de Pueblos Originarios, que arrancó y se firmó el convenio a mediados de 2015 y está hecho con consorcios de ciudades. Entra Paraná, Oro Verde y otras más, y el inconveniente es que para que haya desembolso, tiene que haber un porcentaje de obra ejecutado, pero no se considera exclusivamente el avance de Crespo sino que tiene que ser en suma de las demás localidades. Si no avanzan en otras ciudades, se retrasa el desembolso para las de acá. Por eso se va regulando la compra de materiales y la mano de obra. No obstante, remarcamos que la Administración Municipal no tiene ningún tipo de toma de decisión en este aspecto. No podemos comprar materiales ni pagar la mano de obra, porque el dinero surge de acuerdo a esas certificaciones que se envían a Buenos Aires, se evalúan y se envían los nuevos fondos a una Unidad Ejecutora en Paraná, desde donde se distribuyen -vía pagos- a los corralones y empresas a cargo de las correspondientes edificaciones".

El funcionario sostuvo que "entendemos que el malestar que había, es porque hubo dos casas que se ocuparon. Les explicamos que son dos casos muy especiales: un grupo familiar con un bebé que necesita una internación domiciliaria y por las condiciones en donde estaban viviendo, no se podía llevar a cabo; y otro caso que está judicializado, donde el COPNAF giró el pedido de vivienda y así lo dispuso la justicia, por una situación con un hijo".

Omar Molteni destacó que "eran personas que integraban la lista original de este Programa Federal y que accedieron en reemplazo del cupo de quienes rechazaron la adjudicación, algunos por haber adquirido vivienda bajo otro sistema o por razones personal", y en tal sentido, garantizó: "Ninguno de los adjudicatarios se quedará sin su vivienda".

La reunión permitió conversar una propuesta, sobre la cual el Secretario de Gobierno precisó: "Ellos se llevaron la iniciativa de sortear las viviendas que restan, como para que ya tengan definitivamente asignada la unidad habitacional que les tocaría. De esa manera, una vez que se vayan concluyendo los módulos, podrán ir ingresando a habitarlas. Por el momento, ellos aguardaban la terminación y sortearían cuál les correspondería a cada uno. Lo van a conversar y nos estarán haciendo llegar pronto la decisión que tomen. Sabemos que hay un módulo de dos viviendas, a las cuales les falta cerradura y picaporte, sumado a unos detalles de los sanitarios, que quizás ya para la semana próxima podrían estar listas".