El consumo de naftas superó el nivel previo a la pandemia

El mercado de los combustibles refleja el escenario de la movilidad urbana y de la actividad económica. Precisamente, el proceso de flexibilizaciones fue marcando la pauta de esas oscilaciones de la situación social y económica, como consecuencia de las aperturas y cierres conforme la situación epidemiológica. En ese sentido, las ventas de combustibles se fueron recuperando progresivamente. Y según confió a UNO el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, en el mes de agosto, por primera vez en 18 meses, respecto a los niveles de demanda existentes previos a la pandemia del Covid-19. “Los últimos datos cerrados que tenemos son de agosto, con la variación positiva de 3% en naftas. En cambio, las ventas de gasoil quedaron aún un 7% debajo de los meses prepandemia, y en el caso del gas natural comprimido, en el orden del 10%”, graficó acerca de la situación de todo el mercado de combustibles, tanto líquidos como gaseosos. Al respecto, si se toma todo ese volumen comercializado, el promedio sigue estando un 3% debajo del escenario existente antes del coronavirus.

Amado insistió en que es el primer momento del año en que se logra superar ese parámetro, ya que desde la declaración de la pandemia por el Covid-19, las ventas estuvieron por debajo de los niveles de 2019 y de los dos primeros meses de 2020.

Y aclaró que “algunos corredores tienen una comercialización mejor” que otras, fundamentalmente aquellos ligados al sector turístico, que comienza levemente a despegar. “Hay estaciones de servicio que ya superaron estos niveles, y otras más relegadas”, apuntó, marcando diferencias entre las situadas en rutas nacionales, en la costa del río Uruguay, o en los pases de salida de la provincia, como Victoria o Paraná.

Acerca de cómo impacta esta situación en el sector, planteó dos situaciones: por un lado, recuperar el consumo o la venta “es muy importante”, pero marcó que “el otro problema gravísimo que tenemos, es el valor congelado” en el surtidor venta, ya que “la comisión sale ahí, y con la inflación que no se lleva puesto. Se van a anunciar medidas, hay aumentos de todo tipo en nuestros costos operativos”, con un margen de rentabilidad que permanece inalterable.

“Nosotros no tenemos congelados los precios de los productos que se comercializan en los kioscos, pero la venta de combustibles es el negocio para las estaciones de servicios. Está congelado y con perspectivas que siga así al menos hasta las elecciones (el 14 de noviembre). La inflación nos está comiendo el margen de la rentabilidad”, precisó.

El último ajuste de los precios de los surtidores fue en mayo. Veníamos con aumentos de principios de año, pero aún así no llegamos a los valores históricos. Se congelaron esos aumentos, que también son cimbronazos para el consumo, pero nos ayudan con la rentabilidad. Hay que buscar aquí un equilibrio entre no aumentar tanto para que no se venda menos, o buscar alguna compensación como tienen otros sectores”, dijo Amado.

En ese sentido, presidente de la asociación que agrupa a las estaciones de servicio entrerrianas consideró que el atraso es no menor al 10%, producto de la suba de costos operativos correspondientes a otros insumos. A ello se suma la necesidad de afrontar los incrementos paritarios salariales.

En cuanto a los problemas de cupos de combustibles, una situación crónica que afectaba al sector desde hace largo tiempo, Amado sostuvo que no se han reportado a la cámara, últimamente, inconvenientes de faltante en las estaciones. Pero advirtió que esas situaciones “comienzan a aparecer cuando se mantiene congelado el precio de los combustibles, y a las empresas productoras y a las petroleras no les interesa incrementar abastecimientos para vender a pérdida”.

De todos modos, más allá de este panorama con inconvenientes, hay perspectivas favorables a partir del mayor movimiento social y económico.

En ese sentido, a diferencia de lo que viene ocurriendo con las naftas, que el gas no haya aún alcanzado en agosto los niveles de prepandemia tiene que ver, a criterio del empresario, del nivel de actividad económica y del trabajo. “Todos estaban trabajando a media máquina, por eso se recupera más lentamente el gas natural comprimido, como taxis, remises, fletes, que estaban más retenidos”, y se esperanzó con la consolidación de la recuperación, en el mes en curso.

“En septiembre empiezan los días más largos, se trata del consumo estacional mayor, que para nosotros es durante el período de septiembre-marzo. En invierno los días son más cortos. Creemos que septiembre va a continuar; esperamos que sea una tendencia y que ojalá pueda sostenerse, y que no haya nuevas restricciones. La gente tiene ganas de moverse a dar una vuelta, luego de tanto tiempo encerrada y retenida. Si llegan a abrir los puentes entre la provincia y Uruguay y se empieza a mover gente, va a haber una corriente de movimiento grande”.