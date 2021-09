Estaba agazapado en el patio de su ex, a quien tenía prohibido acercarse

Estacion Plus Crespo

Alrededor de las 11:30 de este jueves, Comisaría Viale trasladó a un aprehendido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, después de una efectiva intervención.

El Segundo Jefe, Subcrio. Guillermo Silaur, informó a FM Estación Plus Crespo que "una joven de 18 años de edad, domiciliada en esta localidad, nos anotició de que su ex pareja -de la misma edad-, se encontraba en su vivienda. El denunciado tiene restricción de acercamiento vigente, no pudiendo permanecer a 100 mts. de la víctima".

Con prontitud acudió una dotación, a cargo del subjefe de la dependencia, quien especificó: "El joven se encontraba en la parte de atrás de la casa, más precisamente agazapado en el patio, siendo inmediatamente detenido".

El fiscal de Violencia de Género en Turno, Dr. Oscar Sobko, dispuso que permanezca alojado en la sede tribunalicia de la capital provincial.

"Se le recepcionó formal denuncia a la damnificada, quien estaba muy asustada", sostuvo Silaur y agregó: "Se continúan las diligencias de rigor, teniendo en cuenta que el aprehendido se encontraba correctamente notificado de la resolución en cuestión, dictada por la Jueza de Paz de Viale, Dra. Andrea Bracco".