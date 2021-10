Mendoza: una empresa redujo su semana laboral a cuatro días

La compañía de software "MIDAS" se convirtió en la primer empresa de Mendoza que adoptó una modalidad de trabajo inédita al reducir la semana laboral de sus empleados a cuatro días manteniendo el mismo salario.

Fernando Santanciero, socio de la compañía, explicó a Cadena 3 cómo llevan a cabo el nuevo esquema de trabajo y cuál es objetivo que buscan con dicha iniciativa.

"En nuestro caso apuntamos con esta dinámica a implementar beneficios para las personas que trabajan en MIDAS y que estén alineados con la cultura, los valores y con la impronta que buscamos darle a los recursos humanos que tenemos, lo cual es muy importante para la empresa", señaló.

Santanciero destacó ante la nueva modalidad, la empresa evaluó y llegó a la conclusión de que sí "contaban con el equipo adecuado" para hacer una reducción laboral.

"Esta dinámica no se aplica a todas las empresas, nosotros sí disponemos la posibilidad de realizarlo por el servicio que ofrecemos. Por supuesto que la productividad no va a ser exactamente la misma porque se reduce una vez a la semana, pero si sabemos que no va a ser un impacto directamente proporcional", apuntó.

El empresario contó además que la medida rige desde octubre y que en septiembre hubo una jornada de prueba piloto, la cual fue "exitosa". Los empleados pudieron escoger entre el día viernes o lunes para realizar su correspondiente descanso laboral.

"Desde este viernes, el primer grupo de empleados descansó el primer día oficial de esta modalidad, el lunes descansa la restante parte del equipo. Se trata de un esquema organizado", aclaró.