¿Qué dijo el presidente de Conmebol sobre la resolución del Brasil-Argentina suspendido?

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, se refirió hoy a la suspensión del duelo entre la Selección argentina y Brasil en la ciudad de San Pablo y, aunque remarcó que la resolución será de la FIFA, sostuvo que "los partidos se deben definir en la cancha".

"Las Eliminatorias es una organización FIFA, no de Conmebol. La Comisión Disciplinaria de la FIFA tomará una decisión, nosotros creemos que los partidos se deben definir en la cancha", manifestó Domínguez de cara al fallo tras lo sucedido.

De esta manera, el mandatario de la entidad sentó su postura después de la cancelación del juego por parte de las autoridades sanitarias brasileñas, a la espera de la resolución luego de los descargos de ambas asociaciones.

Por otra parte, Domínguez defendió los arbitrajes de la Conmebol: "A mi no me parece que ningún resultado haya sido efectivamente afectado por causas del arbitraje. No hay una manera que uno pueda justificar diciendo que, por culpa del arbitraje, hubo un mal resultado".

"Cualquier dirigente que justifique el resultado deportivo en el actuar de un arbitraje, es un dirigente amateur", cerró tajante el paraguayo.





Noticias Argentinas