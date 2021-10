Positiva calificación de vecinos al encuentro con camaristas de Paraná en Crespo

En términos conceptuales, la Justicia resuelve sobre la realidad que se construye en un expediente. Sin perjuicio de ello, una concepción más moderna y acorde a las demandas sociales de estos tiempos, entiende el valor de adicionarle "voz y rostro" a la figura o el ideario colectivo que representa el Poder Judicial.

La repercusión de la presencia de vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, en Barrio del Lago, dio cuenta de la incidencia que tiene para los justiciables esta acción.

La vocera del grupo de vecinos que participaron de la reunión, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Nos quedamos muy agradecidos con que hayan venido hasta este lugar, que hayan conversado con nosotros y visto cuál es el conflicto en el espacio real. Nos deja la tranquilidad de que pudimos nosotros mismos contarles detalles de nuestro planteo, y nos dio satisfacción que nos hayan dado la posibilidad de expresar que el conflicto va más allá de los terrenos que están en la acción, sino que hay más espacios dentro de la ciudad. Valoramos mucho su llegada en esta mañana".

Con el plano de la ciudad en la mano y a modo de contraste en el tiempo, la mujer recordó "ahora están las construcciones en marcha. Cuando esto comenzó, el barrio tenía 5 espacios verdes además del Parque del Lago. Hoy ya no contamos con ninguno, más que el Parque del Lago", sobre el cual observó: "Un argumento del municipio es que terrenos loteados son muy cercanos al Parque del Lago, pero hay que tener en cuenta que en los otros espacios donde se han loteado los terrenos verdes, no hay un Parque del Lago cercano. Además, está cerrado a este barrio y es para el uso de fiestas o eventos, no es que esté 100% disponible. Es muy distinto el uso que se le da a una plaza de barrio, que tiene proximidad, que infunde seguridad, a dejar a nuestros niños solos en un predio como ese. Es muy diferente".

"Se usaron estos terrenos con una visión bastante cortoplacista, pretendiendo darle solución a un problema habitacional que sigue estando, pero sentando un antecedente para el destino de los próximos espacios verdes de la ciudad que aún no estén convertidos en plazas, como lo establece la ordenanza. Las consecuencias no se reducen al espacio de los vecinos de Barrio del Lago, sino que es un problema mayor, que está afectando a otros espacios de la ciudad y que está marcando una línea de acción que en el largo plazo pagarán los costos toda la comunidad, con la calidad de ambiente que vamos a tener y a eso lo viviremos todos", reflexionó la vecina.

En nombre de quienes impulsaron la acción judicial, destacó que "el conflicto es con el municipio y no implica que estamos en tensión con los vecinos que fueron favorecidos en el sorteo de terrenos sociales. Son dos cuestiones que tenemos bien separadas. Ellos han quedado en el medio de la situación y son tan o más víctimas que nosotros, porque han sido utilizados para una política. Ellos querían acceder a un terreno para construir su vivienda, no tener este conflicto, lo entendemos a eso y sabemos que la decisión no pasaba por su voluntad".

La vocera recordó que "la Fundación CEPA hizo un informe en el 2012, siendo el principal patrocinador de ese trabajo el municipio, y en las conclusiones estaban entre las mayores problemáticas locales, la degradación del suelo y la falta de espacios verdes en la ciudad. Estuvieron los mismos funcionarios participando de ese estudio y ellos mismos deciden eliminar 11 espacios verdes, para responder a una problemática que sigue existiendo".

Desde el punto de vista económico, la señora indicó que "las consecuencias a corto plazo tienen que ver con lo económico. Doy el ejemplo de mi caso: mi casa es una edificación bionatural. Tuvo un diseño particular que tenía que ver con el aprovechamiento de la luz solar. Buscamos un espacio que se adecuara a ese tipo de construcción. Hoy tengo una construcción lindante, que ya interfiere con la luz solar y eso me genera costos extras en lo que es refrigerar y calefaccionar la casa. Además, elegimos un lugar donde la calle fuese sin salida, porque tenemos un hijo alérgico, como para que no haya brosa que se levantara. Actualmente la calle está abierta, es de tránsito fluido y hay mucha circulación cada vez que se realizan eventos en el Parque del Lago. La enfermedad está más exacerbada y me significa gastos médicos que afrontar, los cuales justamente buscábamos prevenir. Por otra parte, los vecinos habían pagado más sus terrenos al llegar, porque comercialmente todo espacio que esté lindante o frente a un espacio verde, vale más. Esa condición ahora cambió, pero no se devuelve el valor extra invertido".