Inicia la aplicación de terceras dosis en Entre Ríos: los grupos que inmunizarán

En el marco del plan rector de vacunación contra el covid, el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, anunció a El Once TV que se aplicarán terceras dosis contra el covid a partir de la semana próxima en Entre Ríos.

Aclaró que los primeros en recibir la vacuna serán “aquellas personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, quienes tengan un trasplante y además todos los mayores de 50 años que les hayan aplicado dosis de la vacuna Sinopharm”, dijo Garcilazo.

Sobre la aplicación de la tercera dosis contra el covid, sumó que “será una vacunación abierta y deben concurrir a cualquiera de los vacunatorios que hay actualmente, tienen que llevar el carnet de vacunación y certificado médico”. Cabe destacar que la modalidad de aplicación será dependiendo de cada localidad: “En algunos lugares será con turnos y en otra sabrá convocatorias abiertas”, destacó.

Combinación de vacunas

Sobre la combinación de marcas para completar el esquema de vacunación, el funcionario explicó que “esto va a depender del esquema primario y particularmente los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm recomiendan combinar con otra vacuna de vector viral, como AstraZeneca”.

En este sentido, aclaró que “la aplicación de terceras dosis no es lo mismo que un refuerzo, este último se va a comenzar colocar en diciembre”. Asimismo, sostuvo que “hay grupos de población que no tienen una capacidad suficiente de generar un esquema de inmunidad, es por ello que necesitan un refuerzo”.

En sintonía con esto, Garcilazo, informó que en este momento la enfermedad por el coronavirus “se está volviendo endémica y aún no estamos en un proceso de eliminación de la enfermedad, creemos que vamos a tener períodos de aumento y descenso; y en este marco creemos que la vacunación seguirá hasta que se elimine la enfermedad”.