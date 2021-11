Declararon culpable a un abogado que, armado, violó a dos mujeres

El decimosegundo juicio por jurados que se celebró en Entre Ríos culminó con un veredicto de culpabilidad. El dato no debería sorprender puesto que, por ley, los jurados populares deben arribar, por unanimidad, a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

En caso de no lo lograr el consenso unánime, el jurado se declara estancado, no se emite veredicto y se realiza un nuevo juicio con otro jurado. El detalle que destaca la actuación de los 12 ciudadanos que conformaron el jurado popular que halló culpable a Humberto Federico Baridón, consistió en que se trató de un reconocido abogado en ejercicio activo de la profesión liberal, con relaciones con las fuerzas de seguridad.

Eco

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) se hizo eco del veredicto y lo publicó en su sitio web. Así, se dio cuenta que el imputado “era nada menos que un abogado muy poderoso en la zona, que estaba acusado de violar con un arma de fuego a su ex pareja y una amiga”.

También destacó que el abogado tiene “estrechos contactos con la policía de Entre Ríos y Santa Fe, ya que fue el defensor de los policías condenados por torturas y vejámenes a dos menores de edad en 2012”.

En el mismo sentido se señaló que Baridón “es amante de los instrumentos de caza, siempre andaba armado y en el domicilio de su madre le secuestraron varias armas, todas con reglamentación, entre ellas la pistola con la que cometió los hechos”.

Según consignó la AAJJ “ambas víctimas reconocieron con contundencia el arma empleada para ultrajarlas. Baridón no sólo no negó que fuese propia, sino que se jactó de ser quien preparaba a policías de la provincia de Santa Fe en el manejo de armas”.

Víctimas

La AAJJ precisó que las víctimas del abogado fueron la ex pareja, a la que atacó por no aceptar la voluntad de la mujer de no continuar la relación, y a una amiga, a la que violó porque se negó a declarar en su favor en la causa que se sustanciaba por la violación a su ex pareja.

Prueba adulterada

La AAJJ señaló que “la estrategia de la defensa se basó en decir que las víctimas mentían, y que todo era una fabulación. Que a la hora en que sucedieron los hechos él estaba en otro lado”. Sin embargo, Fiscalía logró probar con sus peritos informáticos que Baridón adulteró la hora en que envió menajes a las víctimas en su celular.

Así, se probó que “el abogado intentó tapar los hechos y amenazar a las víctimas adulterando la hora de su celular en tres horas. Al momento de analizar el contenido del teléfono del imputado y el horario de sus chats con las mujeres, el perito señaló que Baridón ‘atrasó’ tres horas su teléfono. Esclarecido esto, Baridón fue ubicado dentro de los domicilios de ambas víctimas”.

La AAJJ precisó que Baridón atacó a su ex pareja con un arma de fuego el 24 de enero de 2020. En el juicio, la víctima declaró que el imputado “se metió en su casa a punta de pistola, la agarró de los pelos, amenazó con matarla”, la obligó a mantener relaciones sexuales por la fuerza y contra su voluntad y luego “se encargó después de amenazarla a través de sus familiares diciendo que, si la dejaba, la iba a matar a ella, a sus hijos y luego se suicidaría”.

El segundo hecho por el que fue hallado culpable, fue la violación de su mejor amiga. La AAJJ destacó que la víctima “fue la única que lo visitó estando arrestado por el primer hecho. Le hizo tomar una sustancia que la dejó totalmente indefensa y así, en esas condiciones, la violó”.

De acuerdo a la información que brindó la AAJJ, Baridón acometió contra su amiga “por la negativa de esta amiga de declarar falsamente en su favor en la causa por la violación que cometió contra su ex mujer. Amenazó a su amiga con que, si no lo hacía, le iba a contar a su marido que ella le fue infiel”.

El Diario