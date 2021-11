Alumnos que acrediten saberes terminan clases a fin de mes

El ciclo lectivo para los alumnos que no adeuden contenidos será hasta el 30 de noviembre. Luego, hasta el 17, será la instancia de revisión

Hacia fin de mes, los alumnos que al 30 de noviembre hayan acreditado todos los espacios curriculares, no concurrirán a la instancia de revisión prevista para el acompañamiento, apoyo y evaluación de la unidad pedagógica 2020 – 2021. La información fue confirmada a UNO desde instituciones educativas, en base a las disposiciones emanadas desde el Consejo General de Educación (CGE).



En realidad, cada año sucede que aquellos estudiantes que no adeudan materias, finalizan días antes su ciclo lectivo, para que sea mayor el aprovechamiento de días en los casos de necesidades de recuperatorios. Los calendarios armados de 180 días dejaban pocas jornadas para esas instancias de recuperación, y en la práctica resultaba inviable la recuperación y también evaluación.

En este año, pandemia mediante y ciclo alterado por períodos de aislamiento, burbujas alternadas y regreso gradual a la presencialidad, podía modificar en parte la finalización. En ese sentido, también hubo anuncios y ensayos de organizar clases los días sábados, algo planteado por jurisdicciones como Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe; pero no prosperaron.

La situación alcanza a los establecimientos tanto de nivel primario, como secundario.

Otra particularidad es que el CGE modificó los criterios para los procesos de evaluación, calificación, acreditación y promoción para la unidad pedagógica 2020-2021. Así, el tercer trimestre tendrá una calificación numérica para describir el proceso del alumno, en una escala del 6 al 10: quienes no alcancen ese piso de 6, se le pondrá como concepto “En Proceso”.

La intención del organismo educativo provincial es que la acreditación y calificación del tercer trimestre surgirá de la totalidad del proceso de aprendizaje de cada estudiante a lo largo de los tres trimestres. Y la calificación final del año lectivo, podrá ser igual o mayor a la nota numérica del tercer trimestre, no menor. Si eso no ocurriese, se le dará el concepto de “En Proceso”.

Por lo tanto, el tercer trimestre finalizará el 17 de diciembre, tiempo para que en las dos semanas previas se realicen las instancias de recuperación de saberes en diciembre.

Del 1 al 15 de diciembre se llevarán a cabo instancias de revisión, acompañamiento, apoyo y evaluación de la unidad pedagógica 2020 – 2021 y cierre del tercer trimestre.

En el caso de los alumnos que vienen con “promoción acompañada” tendrán la instancia de noviembre y luego la instancia de febrero/marzo 2022 para recuperar los saberes. evaluadas en las instancias de mesas examinadoras, fijadas por el calendario escolar, ya que en

Finalmente, al término de febrero de 2022, quienes adeuden más de cuatro espacios al momento de finalizar el ciclo lectivo, reingresarán en el año que cursaron en 2021.

Las resoluciones se conocieron en los últimos días, y fueron transmitidas a los establecimientos educativos, para que se adapten a las fechas, y conformen los correspondientes esquemas de trabajo.

Luego de una complejo primera etapa del año signada por la virtualidad debido al Covid-19, la presencialidad en las aulas regresó a la provincia a partir del 26 de julio, mediante sistema de burbujas, y desde el 30 de agosto con todos los estudiantes. Por ello, el CGE adaptó meses atrás su calendario escolar 2021 y definió el fin del ciclo lectivo para el viernes 17 de diciembre en la educación obligatoria (Inicial, Primaria y Secundaria). El calendario original prevía finalizar el 11 de diciembre.

En tanto que para el año próximo, ministras y ministros de las 24 jurisdicciones educativas –en el marco de la 112° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE)– acordaron con el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, el 2 de marzo como fecha de inicio para el ciclo lectivo 2022 en todo el país –a excepción de CABA que comienza el 21 de febrero y Corrientes el 14 de febrero– y el establecimiento de, al menos, 190 días de clase con la posibilidad de que cada jurisdicción defina sumar días y horas para priorizar los aprendizajes afectados por la pandemia de Covid-19 y la recuperación de los tiempos escolares. Además, se fijaron 15 días de vacaciones durante todo el mes de julio para que cada una de las jurisdicciones seleccione dos semanas a fin de promover el turismo local y entre provincias.

UNO