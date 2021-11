El presidente de YPF negó que haya aumentos de nafta definidos para diciembre

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

El presidente de YPF, Pablo González, negó esta mañana que se planifique un aumento de combustibles para diciembre. La desmentida surge porque un ejecutivo de la compañía había mencionado la posibilidad de ajustar precios tan pronto como el mes que viene durante una conferencia virtual con inversores.

“No hay nada definido sobre los aumentos de naftas. No se confirma ningún aumento”, dijo González en declaraciones a AM 750.

“Creo que cuando Roberto Feletti se expresa en relación a esto está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor (...). La secretaría de Energía de la Nación está trabajando en prorrogar ese vencimiento hasta tanto la Ley de Promoción de Actividades Hidrocarburíferas lo resuelva. Si no se saca una prórroga antes de fin de mes, eso va a pasar; pero se está trabajando para que no suceda”, agregó en referencia a comentarios del sectretario de Comercio respecto a que una suba no afectaría al congelamiento de precios en supermercados.

Los precios en el surtidor se mantiene fijos desde mayo pasado, cuando luego de una serie de ajustes al alza la petrolera que domina al mercado de estaciones de servicio había anunciado que intentaría no volver a hacer subas en lo que quedaba de 2021. En el año, los precios subieron 34% acumulado hasta ese momento y el poder de YPF a la hora de poner precios mantuvo freezados los aumentos entre todas las competidoras.

Pero durante una call con accionistas en la que se presentaban los resultados del tercer trimestre de la compañía, ante una consulta de un representante de Credit Suisse, el CEO de YPF Sergio Affronti había admitido que aumentos estaban siendo considerados.

“Estamos considerando introducir futuros ajustes en los precios de surtidores durante el mes próximo. Actualmente, se puede ver una distorsión de precios de los precios locales (de los combustibles) comparados con los internacionales. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que evaluar la evolución del tipo de cambio (el dólar) y el ajuste de los precios en pesos de una manera que sea manejable y sostenible”, dijo el ejecutivo.

El interés de los inversores reside en que la suba de los precios de naftas y gasoil de un 34% en el año contrasta con una inflación acumulada del 37% sólo hasta septiembre- este jueves el Indec publica el dato de octubre- y que camina a un ritmo del 52% anual.

“Ni hubo un congelamiento, ni nadie dijo que el próximo mes habrá aumentos. Nosotros a principios de año explicamos cómo iba a ser nuestro plan de inversión y cómo iban a hacer los aumentos en marzo, abril y mayo”, explicó hoy González.

“No hubo congelamiento de las naftas. Congelamiento hubo con el decreto 566 del año 2019. Tres días de perder las PASO, congelan las naftas con un precio ficticio del dólar y el Brent. Acá eso no sucedió. Nosotros presentamos un plan de inversiones y anunciamos tres aumentos y con mucho esfuerzo lo estamos sosteniendo. Es una presión del mercado”, agregó.

“YPF mostró resultados muy positivos. Además de aumentar la rentabilidad y recuperar la producción, redujo su deuda a niveles de 2015. Ayer la acción subió un 5% en Wall Street, y la acción en la Argentina tiene el valor más alto de los últimos 5 años. Estamos muy contentos con estos resultados. Hay que reconocer a todos los trabajadores y las trabajadoras de YPF que con mucho esfuerzo obtuvieron este resultado”, concluyó.

Indobae