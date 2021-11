Darío Schneider: "Un resultado otra vez contundente en Crespo"

Estacion Plus Crespo

En Crespo, la lista encabezada por Rogelio Frigerio obtuvo el 67.2%, consagrándose como la opción electoral más elegida en esta jurisdicción. Esa expresión de la población fue celebrada por el intendente de la ciudad, Arq. Darío Schneider, quien en la noche de este domingo expresó a FM Estación Plus Crespo: "Esto muy contento, satisfecho y agradecido a la ciudadanía por el acompañamiento y el apoyo que nos ha dado una vez más. Un resultado otra vez contundente en Crespo, el que también nos llena de responsabilidad de cara al futuro".

"Unos puntos por debajo de lo que ocurrió en las PASO, pero igualmente fue bastante buena la asistencia", señaló el presidente municipal encolumnado en la propuesta de Juntos por Entre Ríos y agregó: "Podría ser por el clima, no lo sé muy bien. Hay gente del sector rural que no pudo venir. No obstante, tuvimos una muestra de apoyo y acompañamiento a esta idea de cambio y transformación de la provincia y el país".

Dario Schneider hizo saber que antes de que se comiencen a comunicar los resultados a nivel provincial -a partir de las 21:00-, estaría en Paraná: "Voy a compartir este momento con los demás candidatos, saludarlos y felicitarlos por la gran elección que se ha hecho".