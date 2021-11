Investigan a banda que cometió millonarias estafas en Paraná

Dos mujeres mayores de edad sufrieron tiempo atrás el robo de dinero, pesos argentinos y dólares, alhajas, pulseras y collares de oro, equivalente a una suma superior al millón de pesos. Las estafas fueron mediante la modalidad de “cuento del tío” en calle Panamá y Nogoyá, en la zona céntrica de Paraná.

El modus operandi fue similar: las víctimas recibieron llamados de personas desconocidas las cuales dijeron que “iban a salir de circulación los billetes viejos y un encargado del banco podía pasar a retirarlos para realizar el recambio”. Con este relato falso y engañoso las estafaron.

Según supo El Diario, las señales de antenas de celulares detectaron que los llamados para realizar las estafas provenían de La Matanza y Trenque Lauquen.

Por ello, las localidades de San Justo, La Matanza y Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires) y la ciudad de Pehuajó están en la mira por estafas cometidas en la capital entrerriana.

El jefe de la División Delitos Económicos, comisario Javier González, explicó que “la información que fuimos obteniendo a través de las cámaras de videovigilancia que registraron patentes y la señal de las antenas de los celulares, nos dieron indicios para ir a investigar en esas localidades”.

El comisario González dijo que “se investiga una banda grande que sabe operar y lavar dinero. Hemos detectado que compran autos 0 kilómetros y figuran a nombre de personas en situación de calle”.

Los vehículos en los que circulaban los estafadores en Paraná, figuran inscriptos en las localidades de San Justo y La Matanza, según los datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). Incluso los titulares habitan en estos dos lugares. Ahora resta saber quien los utilizó al momento del ilícito y constatar si vendieron o no los automóviles.

Han detectado por videos y denuncias que algunas estafas se han cometido a plena luz del día, en lugares donde circulan personas permanentemente. Al respecto, el comisario agregó que “en la mayoría de las estafas no hay violencia, no usan armas, no rompen nada, sino que hay dos voluntades, la del estafador y la persona que entrega sus bienes de forma errónea, engañada”.

Y agregó que “las cámaras de domicilios particulares en pocas ocasiones observan patentes de los vehículos, por eso realizamos un análisis minucioso de cada caso”.

Datos

En lo que va del año en el Departamento Paraná se radicaron 660 denuncias por estafas en la División Delitos Económicos. En enero 38; febrero 27; marzo 83; abril 43; mayo 58; junio 50; julio 61; el mes con más denuncias radicadas fue agosto con 85; septiembre 82; octubre 67; y en lo que va de noviembre se denunciaron 66 estafas.

Los datos oficiales no abarcan las denuncias radicadas en las distintas comisarías, ya que la División de Planeamiento y Desarrollo es la encargada de recabar la información, y lógicamente tampoco están las estafas que no fueron denunciadas.

“Las estafas siguen estando latentes y vigentes, no han mermado a nivel estadísticos a comparación de cuando estábamos aislados; tanto las estafas telefónicas y virtuales, en redes sociales, que las hemos sufrido mucho en la pandemia”, explicó el comisario.

Además destacó que la única prevención es la difusión de información: “Los familiares tienen que hablarlo en casa, hay que estar interiorizado y hablar de las estafas sin distinción social, económica y de edades”.

¿Dónde denunciar estafas?

“Pueden acercarse a denunciar a la División Delitos Económicos, en calle Montevideo 105, en su intersección con Pellegrini o al 3434209997 que es el número de la división”, dijo el comisario. También se puede denunciar al 911 o a la comisaría más cercana.

“Si están por hacer alguna comercialización, transacción o compra-venta de algún elemento, y tienen dudas, pueden consultar en la Policía. Estamos para prevenir y esclarecer las estafas, la división trabaja las 24 horas del día y estamos a disposición ante cualquier duda o consulta”, finalizó González

Billetes falsos en Paraná

La Policía detectó billetes de $500, $1000 y dólares falsos muy bien confeccionados que han sido utilizados para ventas de celulares Iphone en la capital entrerriana.

En calle La Rioja al 500, un joven fue citado por un estafador en la puerta de un edificio, donde el sujeto no vivía, pero lo utilizó como fachada para concretar la estafa.

El jefe de la división Delitos Económicos expresó que “le compró un celular Iphone a 400 dólares que eran truchos, luego se pudo corroborar con el detector de billetes falsos”, comentó González y alertó que no es recomendable hacer un intercambio en la vía pública de noche.

“Los papeles de los billetes falsos son diferentes si uno los observa bien con luz, siempre tienen alguna anomalía en las bandas azules o son más gruesos que los originales. Son requisitos necesarios para detectar aunque haya falsificaciones muy bien clonadas en papel, que incluso máquinas de casinos los han tomado”, expresó.

Por último, González alertó que “ahora en verano surgen las reservas de casaquintas, cabañas o departamentos y la gente debe chequear las páginas oficiales”. “No se debe realizar una transacción de manera inmediata, hay que consultar a conocidos, escribanías e inmobiliarias para ver si el lugar que voy a alquilar existe, hay que estar alertas”, informó.

Detenidos por intento de estafa y balaceras

El 5 de noviembre en Villa Libertador San Martín se alertó de un intentó de estafa, que derivó en una balacera con los estafadores y la detención en la zona del Parque Industrial de tres personas oriundas de Córdoba, Rosario y Campana. Constan cuatro denuncias en días consecutivos por estafas en la localidad de Crespo por este hecho.

En Paraná hay personas de la comunidad gitana que habitan en avenida Almafuerte y Salellas, que están acusadas de alojar a estos tres estafadores que venían a cometer ilícitos.

Según supo El Diario, un boleto con transacciones en un banco fue localizado dentro de la Renault Stepway que terminó baleada. El papel compromete a los estafadores ya que estaría relacionado a la hora y el lugar denunciado por una estafa. No obstante, la Justicia ordenó la libertad de los tres acusados el día posterior al hecho.

Luego la Policía realizó allanamientos en Almafuerte y Salellas, en Paraná, pese al enojo de los vecinos y familiares de comunidades gitanas. Allí recuperaron 11 mil dólares, 135.000 pesos y 23 piezas de joyería y alhajas de oro con piedras brillantes.

Los moradores de la comunidad gitana negaron las acusaciones en su contra, pero el comisario González explicó que “observamos durante el procedimiento que escondían celulares en un baldío ubicado en la parte trasera”. Las personas identificadas deberán argumentar sus bienes incautados en la Justicia.