Rubén Zapata: “Lo que ha sucedido nuevamente en la liga de Paraná Campaña es para lamentar y me da mucha pena”

El dirigente de Unión de Crespo realizó duras declaraciones y criticó la decisión de la Liga de Paraná Campaña de suspender las semifinales. “Estoy convencido de que en la liga existe un sistema mafioso”, expresó en un momento de la entrevista con FM Estación Plus Crespo.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Luego de conocerse la presentación que hizo Litoral de María Grande por el partido jugado ante Cañadita de Seguí, que derivó en la suspensión de las semifinales de Primera División hasta que el Tribunal de Disciplina Deportiva se expida sobre la protesta, el dirigente del fútbol de Unión de Crespo, Rubén Zapata, expresó su malestar, en declaraciones formuladas a FM Estación Plus Crespo.

“La verdad es que lo que ha sucedido nuevamente en la liga de Paraná Campaña es para lamentar y me da mucha pena”, expresó el dirigente de Unión.

“Hicimos lo humanamente posible para afrontar este torneo en este tiempo tan difícil, juntando pesito tras pesito, vendiendo pollos o haciendo eventos, para que los chicos puedan jugar, con técnicos que hacen un tremendo esfuerzo y hasta trabajan gratis, y veo que a nadie le interesa un carajo lo que hacen los clubes. Acá hay una enfermedad instalada en la liga, que es salir campeón a costa de lo que sea”.

Reconoció “que no son todos los clubes iguales y que hay una mayoría que no piensa de esa manera”.

“La verdad es que percibíamos que algo raro podía pasar y en este caso el desencadenante fue el partido Cañadita de Seguí vs Litoral de María Grande, donde luego del mismo surgió el planteo de Litoral por un supuesto mal arbitraje que habría favorecido a Cañadita”.

Sobre el partido en cuestión expresó “Si pasó, es muy lamentable. Yo no sé si pasó o no. Pero de ahí a protestar porque un árbitro cobró mal, se va a transformar en moneda corriente y de esta manera todos los domingos algún club va a hacer alguna presentación. Entonces un torneo puede llegar a jugarse en 3 años”.

Zapata aseguró “Yo pensé que esta liga iba a ir cambiando. Sobre el Presidente de la liga, creo que es un hombre bueno y tengo el mejor de los conceptos de él, pero indudablemente al no venir del futbol, no domina las mañas de los dirigentes del futbol y de los que se hacen los vivos”.

Sistema mafioso

Zapata se mostró disconforme con la determinación de la dirigencia del fútbol de Paraná Campaña. “Creo que en esta decisión de la liga falto criterio y no se consideró a los demás clubes. Solamente se trató de que no se enojen algunos y que estén tranquilos. Y eso fue porque tiraron una bomba en la sede de la liga en Maria Grande y ese fue el detonante, fue la advertencia, como diciendo si no pasa esto puede suceder lo otro. Estoy convencido de que en la liga existe un sistema mafioso”.

“Estas cosas en la Liga Paranaense no sucedían, ni siquiera en los peores momentos de esa liga”.

En otro pasaje de la entrevista criticó “En nuestra liga hace 3 años que no se hace una asamblea ¿Cómo puede ser? Tenemos que tomar el toro por las astas y de una vez por todas poner gente que sepa de futbol, que sepa de reglamento, que se ponga a trabajar y que ningún club le doble la mano, aunque ese club sea de la misma ciudad donde está la sede de la liga”.

“No puede ser que una noche estemos todos reunidos programando como seguir, cuando jugar las semifinales, todo normal y al otro día aparece un club y les tuerce la mano y se suspende todo. Esto no puede ser así”.

Finalmente aseguró que “Todo esto va a demorar las semifinales por lo menos 10 días, si lo hacen rápido. Estamos cediendo ante las presiones de los más fuertes”.