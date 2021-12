Instan a sostener cuidados, porque "continúan apareciendo casos sospechosos por clínica médica"

Entre noviembre y diciembre, hubo una seguidilla de jornadas en las que el Sistema de Seguimiento de Detección Temprana de Covid-19, reportó la existencia de "casos sospechosos", tanto "nuevos" como "acumulados". La estadística fue reflejo de la circunstancia que atravesaron vecinos, que atravesaron diferentes enfermedades respiratorias, pero con la particularidad de tener además pérdida de olfato o apetito. Esos síntomas desarrollados durante unos días, generaron preocupación, aunque finalmente los hisopados descartaron que fuese Coronavirus.

Cada instancia es un escenario nuevo para todos, pero lo cierto es que las experiencias conducen esencialmente a mantener los cuidados preventivos y a concurrir al médico.

Acerca de la situación epidemiológica local de estos tiempos, el responsable de Salud Municipal, Dr. Marcelo Cerutti, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Seguimos con nuestro informe diario y en ellos se puede observar que los casos han bajado. Sí continúan apareciendo casos sospechosos por clínica médica, que son aquellos que tienen síntomas compatibles con Covid y el paciente es sospechoso hasta el momento del resultado del análisis. Afortunadamente, han terminado siendo negativos. No obstante, cumplieron aislamiento y se siguió el protocolo como si fuesen un caso positivo, hasta la confirmación contraria del laboratorio".

"La pandemia no terminó y no es querer ser alarmante, sino recordar que no debemos descuidarnos", afirmó el profesional y agregó: "Hay ciudadades vecinas -como Hasenkamp-, que tuvo 30 positivos y unos 100 aislados por una fiesta. Eso nos puede pasar en la ciudad también si no sostenemos los cuidados personales. Y también es fundamental que se hisopen", recomendó.