Rigen restricciones para presenciar los partidos que se juegan en Crespo

Este domingo 18 de diciembre, el cronograma futbolero tiene previsto el partido del Club Atlético Unión Vs. Club Atlético Litoral de María Grande (final) por la Categoría Sub 17; y Club Atlético Unión Vs. Club Atlético Arsenal de Viale (semifinal de vuelta) en 1ª División. Ambos se disputarán en esta ciudad, por lo que el Jefe de Comisaría Crespo, Maximiliano Alva, confirmó a FM Estación Plus Crespo las disposiciones especiales que regirán en torno a dichos partidos:

》La apertura del estadio para el publico será a las 15:00.

》Los concurrentes, dirigentes y público en general, no podrán ingresar con vehículos de ningún tipo, ni sillones, tampoco equipos de mate, pirotecnia, ni bombos o cualquier tipo de instrumento musical. Tampoco se permitirá el ingreso de banderas que excedan los 2 metros de longitud, o elementos contundentes que puedan ocasionar daños a terceros.

Asimismo, se encontrará restringido el tránsito y estacionamiento -por razones de seguridad-, en las arterias circundantes al estadio. El funcionario puntualizó que estará comprendidas por dicha afectación: "Avda. Independencia (sector de tribuna local); Avda. Esteban Pesante (sector tribuna visitante); calle Mitre (sector ingreso árbitros) y calle América (ingreso principal al Club)".