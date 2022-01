Ingresó a la guardia para ser atendido y terminó delinquiendo

Estacion Plus Crespo

La División Investigaciones trabaja en determinar la identidad del delincuente que quedó registrado en el sistema de seguridad del efector de salud 9 de Julio.

El hecho ocurrió el jueves último, y fue confirmado a FM Estación Plus Crespo este domingo, por la policía jurisdiccional. "Alrededor de las 21:10, se presentó en la guardia un joven, quien no llegó a ser identificado por el personal, pretendiendo ser atendido por una fuerte dolencia. Cuando la enfermera se traslada para interiorizar al médico de guardia acerca del paciente, al dirigirse nuevamente a la sala de espera de emergencias, se encuentran con que el joven no se encontraba en el lugar y detectan además la faltante de una cámara de videovigilancia, ubicada en la misma sala", precisaron desde la fuerza de seguridad.

El joven sospechado tiene 25 años de edad, y los demás conforman las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Hurto.