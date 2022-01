Tras un intento fallido, delincuentes volvieron por la noche a robar. VIDEOS

Estacion Plus Crespo

Un hecho de particulares características tuvo lugar en Aldea María Luisa, el cual se encuentra en avanzado estado de investigación y de hecho, se concretó el esclarecimiento material del mismo.

Fuentes oficiales indicaron a FM Estación Plus Crespo que promediando las 21:00 de este miércoles, personas desconocidas ingresaron a una casa container, ubicada a la altura del Km. 429 de Ruta 12, en Aldea María Luisa. "Se presume que actuaron en forma peatonal, ya que no quedaron huellas de vehículo alguno", sostuvieron los pesquisas, al dar cuenta que accedieron al interior del domicilio por una ventana, sin celosía. Por el modelo de vivienda, no tiene cerco perimetral ni tapial, produciéndose la intromisión por un costado del container.

El morador no se encontraba en la casa, pero supo del hecho alertado por un mecanismo de seguridad. Fue entonces que el hijo y un amigo del dueño de casa, dieron aviso a la policía. La faltante fue considerable.

Comisaría María Luisa implementó un rápido y amplio operativo, que incluyó un rastrillaje por la zona y entre los campos, pudiendo encontrar con cierta proximidad, los bienes que habían sustraído: principalmente electrodomésticos e indumentaria. Se hallaron un cúmulo de pertenencias tales como televisor, equipo de música, pava elétrica, entre otros; como así también vestimenta, calzado de valor y bebidas varias. Las pertenencias fueron secuestradas, para la oportuna restitución, conforme los lineamientos de la Fiscalía en Turno.

La tareas investigativas avanzan a paso firme, a fin de individualizar a los autores.

Por otra parte, este medio conoció que este mismo miércoles, quienes delinquieron habían intentado perpetrar el hecho en horas del mediodía, sólo que en esa oportunidad se había frustrado el ardid.

Allegados al entorno del damnificado, señalaron que debido a que ya le habían robado en dos ocasiones anteriores, el morador había instalado cámaras y otros dispositivos de seguridad interior. Al mediodía de este 26 de enero, sonó la alarma y el propietario vio a un sospechoso al momento de fugarse, al advertir que había sido detectado. Sin embargo, alcanzó a oir que el delincuente expresó que volvería. Lo que podría haber sido una manifestación amenazante y sin sentido, se cumplió y por la noche se perpetró el robo, que afortunadamente desanda el camino del esclarecimiento y eventual pena en sede judicial.

