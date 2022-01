Fabio Schneider desafió a Rogelio Frigerio y Elvio Guía a un debate público en Crespo

Tras el encuentro entre la Mesa de Enlace y legisladores de la oposición, tuvo lugar un fuerte cruce entre Rogelio Frigerio y el tambero de Colonia Merou y vicepresidente de la Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, Fabio Schneider. Esta semana, el titular de la regional Entre Ríos de Federación Agraria, Elvio Guía, despegó a la entidad de la postura del productor. Sin embargo, Schneider redobla la apuesta y firme en sus convicciones dejó abierta la propuesta de un debate público.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Fabio Schneider sostuvo: "Cada dia queda más claro quién es quién; que hay una convivencia con los poderes políticos de turno. Hoy se están desenroscando de un poder político y se quieren enroscar en el otro. Nuestro director se arroga el poder del Consejo de Delegado -que jamás se reunió-, nombrando a este legislador. Entonces es obvio que es el cartero de Frigerio. ¿Somos una entidad gremial o una entidad política?. Yo estoy del lado de los productores, no del poder político, que tiene que estar al servicio de los reclamos del sector y no los productores al servicio de los políticos".

"Invito a un debate público, en Crespo, donde los medios puedan participar sin restricciones. Abierto al público. Con el legislador Frigerio y nuestro director Elvio Guía, porque desde hace dos años y medio no habla con la filial. No la visita nunca y la última vez que vino, nos insultó. Vamos a poner blanco sobre negro y que la gente saque sus propias conclusiones", desafió el tambero.

El productor recordó el objetivo de la reunión donde comenzó el conflicto: "Fuimos a esa reunión a plantear que los productores no queremos vivir de subsidios, sino que de una buena vez, se hable de seguros multieventos. Existe en algunas provincias y en otros países. Muchos legisladores están buscando opciones, trabajando en el tema. Pero Frigerio salió a ningunear a un pequeño productor entrerriano. Fuimos 4 los presentes en esa reunión y llegado el caso, los demás van a hablar, pero no quiero que queden expuestos como ocurrió conmigo. Me pregunto, ¿Eso será la política que ellos quieren para los productores?, ningunearlos por actitudes que vimos todos. Hoy lo que le pedimos es que recoja el guante y se ponga a trabajar, que es para lo que fue electo".

La intención está avanzando confirmó el vicepresidente de FAA Crespo y en tal sentido, manifestó: "El seguro multieventos es amplio. Porque con la sequía, no es solo el cereal el perjudicado, sino que en el caso de los tamberos, con el golpe de calor hubo abortos en las vacas, baja de lactancia y de eso, la vaca no se recupera. La que abortó , se pierde el ciclo completo. El que perdió una cosecha es tremendo, pero es una cosecha de maíz. La de soja, sorgo y sucesivas, por ahora parece intacta. Así que a pesar de que nos cascoteen, estamos asesorándonos, averiguando, es un trabajo en equipo y buscamos a quienes nos pueden orientar a encontrar una solución".

El productor lamentó que el titular de la entidad que debería representarlo sacó un comunicado despegándose de sus declaraciones y en esa línea de pensamiento, sostuvo: "No entiendo su actitud, porque yo si en vez de estar del lado de los productores, salgo a cuestionar a un pequeño productor tambero que hace su reclamo y dice lo que vió en esa reunión; ¿de qué lado estoy?. Dejó a la vista un simple director que se arrodilla y le besa la mano a los políticos de turno, para quedar bien. No hizo la asamblea y la postergó para mayo. No hay Asambleas hace 3 años. Ni siquiera está avalado el tema de la conducción. Reflexiono y digo, si estoy seguro de estar haciendo las cosas bien, llamo a Asamblea, que se vote y se terminó el problema. Pero sin los pies firmes sobre la tierra, es mejor dilatar esto y seguir en la rosca. Yo estoy tranquilo, no esoty haciendo política, estoy defendiendo la verdad de lo que vivo y viven los productores".